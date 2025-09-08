Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Рускон и Европласт подписали соглашение
08.09.2025

Рускон и Европласт подписали соглашение

    • ООО «Рускон» (входит в Группу компаний «Дело») и ООО «УК Европласт», крупнейший отечественный производитель ПЭТ-преформ (заготовок для изготовления пластиковых бутылок), договорились о сотрудничестве в области транспортно-логистических услуг.

    Как сообщает ГК «Дело», соответствующее соглашение в рамках Восточного экономического форума подписали первый вице-президент ООО «Рускон» Андрей Чернышёв и директор ООО «Приморский завод «Европласт» Ирина Ракоед.

    Соглашение направлено на создание логистических решений, предусматривающих применение различных видов транспорта для доставки продукции «Европласта» в регионы России. Эффективность логистики будет обеспечена за счёт использования активов, сервисов и технологий ГК «Дело».

    «Рускон» предложит конкурентные долгосрочные тарифы на перевозку для гарантии предсказуемости и стабильности перевозок. Со своей стороны «Европласт» обязуется предоставлять заявленные объёмы грузов по согласованному сторонами графику. 

    Фото: ГК «Дело»


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    20.06.2025
    ГК «Дело» примет участие в развитии портовой инфраструктуры в Индонезии
    ГК «Дело» и MODENA Group договорились о сотрудничестве в сфере создания портовой инфраструктуры в Индонезии.
    ГК "Дело"ИндонезияПМЭФ-2023Соглашение
    0
    09.04.2025
    «К портам на Балтике нужны новые подходы»
    И EPC-F контракты как формат сотрудничества с РЖД
    БалтикаГК "Дело"железнодорожная инфраструктураПорты
    0
    27.03.2025
    У России нет выхода, кроме как наращивать перевозки по Севморпути – С.Шишкарёв
    Председатель Совета директоров Группы компаний «Дело» Сергей Шишкарёв предложил создать транспортно-экономический баланс страны, чтобы на его основе оптимально распределить грузопотоки по Северному морскому пути и другим маршрутам.
    ГК "Дело"СевморпутьСергей Шишкарев
    0
    20.06.2025
    «ТрансКонтейнер» заключил соглашение с правительством Московской области
    Для развития логистической инфраструктуры в регионе
    московская областьПМЭФСоглашениеТрансКонтейнер
    0
    09.01.2025
    Изменения в руководстве УК «Дело»
    ГК «Дело» сообщает о кадровых изменениях в руководстве управляющей компании.
    ГК "Дело"КадрыНазначенияТоп-менеджмент
    0
    05.08.2025
    «ТрансКонтейнер» установил первую солнечную электростанцию
    Она обеспечит до 30% энергопотребления терминала в Ростове.
    "зеленая" энергетикаГК "Дело"солнечные батареиТрансКонтейнер
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    08.09.2025 FESCO об обслуживании Калининграда в рамках deep sea линии FBOL
    05.09.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 36, 2025
    05.09.2025 Президент РФ открыл крупнейший в России «сухой порт»
    04.09.2025 В ВМТП запустили портальный инспекционно-досмотровый комплекс
    04.09.2025 Казахстан Темир Жолы запускает перевозки подсолнечного масла во флекситанках
    02.09.2025 Контейнерооборот Каспийского бассейна в июле 2025 снизился на 44,9%
    Госрегулирование Показать всё
    04.09.2025 Назначен начальник Санкт-Петербургской таможни
    04.09.2025 Льготные тарифы на перевозку угля в новых регионах
    28.08.2025 Введен новый временный запрет на экспорт бензина
    27.08.2025 Продлено действие упрощенного порядка подтверждения соответствия ввозимой и выпускаемой продукции
    25.08.2025 Назначен начальник Сочинской таможни
    22.08.2025 Скидки на экспортные перевозки черных металлов по жд
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •