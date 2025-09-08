Рускон и Европласт подписали соглашение

ООО «Рускон» (входит в Группу компаний «Дело») и ООО «УК Европласт», крупнейший отечественный производитель ПЭТ-преформ (заготовок для изготовления пластиковых бутылок), договорились о сотрудничестве в области транспортно-логистических услуг.

Как сообщает ГК «Дело», соответствующее соглашение в рамках Восточного экономического форума подписали первый вице-президент ООО «Рускон» Андрей Чернышёв и директор ООО «Приморский завод «Европласт» Ирина Ракоед.

Соглашение направлено на создание логистических решений, предусматривающих применение различных видов транспорта для доставки продукции «Европласта» в регионы России. Эффективность логистики будет обеспечена за счёт использования активов, сервисов и технологий ГК «Дело».

«Рускон» предложит конкурентные долгосрочные тарифы на перевозку для гарантии предсказуемости и стабильности перевозок. Со своей стороны «Европласт» обязуется предоставлять заявленные объёмы грузов по согласованному сторонами графику.

Фото: ГК «Дело»