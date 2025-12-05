Рекордный объём из Владивостока в Москву

Терминал «ТрансКонтейнера» во Владивостоке в ноябре отправил рекордные за этот год 1518 TEU на московскую станцию Кунцево-2, сообщила Группа компаний «Дело» в своем телеграм-канале.

В направлении столицы проследовало 10 поездов с автомобилями и товарами народного потребления. Обычно за месяц терминал в среднем обрабатывает 6 составов.

Как отметили в ГК «Дело», на терминал станции Первая Речка приходится более четверти от общего объёма грузов «ТрансКонтейнера» на ДВЖД. Преимущественно терминал обеспечивает формирование регулярных поездов с импортом в европейскую часть России. Основная номенклатура — автомобили, запчасти, шины, одежда и электротехническое оборудование.

Фото: ГК «Дело»