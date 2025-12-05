Информационно-аналитическое агентство
Рекордный объём из Владивостока в Москву
05.12.2025

    • Терминал «ТрансКонтейнера» во Владивостоке в ноябре отправил рекордные за этот год 1518 TEU на московскую станцию Кунцево-2, сообщила Группа компаний «Дело» в своем телеграм-канале.

    В направлении столицы проследовало 10 поездов с автомобилями и товарами народного потребления. Обычно за месяц терминал в среднем обрабатывает 6 составов.

    Как отметили в ГК «Дело», на терминал станции Первая Речка приходится более четверти от общего объёма грузов «ТрансКонтейнера» на ДВЖД. Преимущественно терминал обеспечивает формирование регулярных поездов с импортом в европейскую часть России. Основная номенклатура — автомобили, запчасти, шины, одежда и электротехническое оборудование.

    Фото: ГК «Дело»


