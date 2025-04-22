«ТрансКонтейнер» увеличил вместимость терминала в Архангельске

ПАО «ТрансКонтейнер» увеличило вместимость контейнерной площадки собственного терминала в Архангельске на 50%, до 630 TEU за счёт установки двухбалочного козлового крана грузоподъёмностью 45 тонн. Мощность терминала выросла на 23,5% – до 27,1 тыс. TEU в год.

Как сообщили SeaNews в компании, новый кран установлен взамен устаревшего. Он позволяет размещать контейнеры в три яруса, ранее было в два. В ходе обновления грузоподъёмного механизма терминал работал в штатном режиме.

«ТрансКонтейнер» оценивает свою долю на рынке контейнерных перевозок в Архангельской области в 2024 году в 41%. Основные грузы – пиломатериалы, ингибиторы, металлические конструкции и целлюлозно-бумажная продукция.

В 2024 году компания направила на увеличение мощности своих терминалов, модернизацию и установку нового оборудования 2,2 млрд рублей.

Фото: «ТрансКонтейнер»