Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
«ТрансКонтейнер» планирует реконструкцию терминалов
14.11.2025

«ТрансКонтейнер» размещает облигации

    • ПАО «ТрансКонтейнер» размещает по открытой подписке биржевые облигации серии П02-02 с плавающими купонами на сумму 9,5 млрд рублей, сообщили SeaNews в компании.

    Букбилдинг состоялся 13 ноября 2025 года. Финальный ориентир доходности – 250 базисных пунктов к уровню ставки Банка России.

    Срок обращения ценных бумаг — 3 года. Купонный период — 30 дней. Техническое размещение назначено на 18 ноября.

    В ноябре 2025 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг эмитента и долговых бумаг на высоком уровне ruAA-.

    «ТрансКонтейнер» выходит на долговой рынок с облигациями с плавающей процентной ставкой уже второй раз, напомнили в компании. В августе 2024 года были размещены 3-летние биржевые облигации с ежемесячными купонами на 27 млрд рублей.

    Оба выпуска размещены в рамках облигационной программы серии П02-БО на общую сумму 100 млрд рублей. (или эквивалента в иностранной валюте), которая была зарегистрирована в феврале 2023 года.

    Фото: ТрансКонтейнер


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    18.08.2025
    Финансовые результаты Совкомфлота в первом полугодии 2025
    ПАО «Совкомфлот» опубликовало обобщенную консолидированную финансовую отчетность за второй квартал и первое полугодие 2025 года.
    2025СовкомфлотФинансы
    0
    20.06.2025
    «ТрансКонтейнер» заключил соглашение с правительством Московской области
    Для развития логистической инфраструктуры в регионе
    Московская областьПМЭФСоглашениеТрансКонтейнер
    0
    20.05.2025
    «ТрансКонтейнер» приобрёл гибридные ричстакеры для терминалов
    Первым в России
    Гибридная техникаОборудованиеПогрузчикТрансКонтейнер
    0
    17.03.2025
    Инвестпрограмма «ТрансКонтейнера» в 2024 году
    Составила 10,7 млрд рублей
    ИнвестицииТрансКонтейнерФинансы
    0
    10.03.2025
    Финансовые результаты Совкомфлота за 2024 год
    Скорректированная чистая прибыль по МСФО составила 46,2 млрд рублей.
    2024СовкомфлотФинансы
    0
    03.09.2025
    Frontline о выручке, прибыли и дневном заработке танкеров
    Frontline опубликовал основные финансовые показатели за второй квартал 2025 года.
    2025FrontlineТайм-чартерный эквивалентФинансы
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    14.11.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 46, 2025
    14.11.2025 Контейнерооборот портов Китая в январе-сентябре 2025
    13.11.2025 CMA CGM покупает долю в терминале EUROGATE в Гамбурге
    12.11.2025 Запущен грузовой экспресс из Китая в Москву
    12.11.2025 Все порты Финляндии, 8 месяцев 2025
    12.11.2025 Первый экспортный поезд с флекситанками с ТЛЦ «Южный Порт»
    Госрегулирование Показать всё
    13.11.2025 Первая партия куриного мяса из Китая через Амурзет
    13.11.2025 Россия и Казахстан подписали соглашение по транзиту
    05.11.2025 Россия и Китай будут готовить специалистов для полярных вод
    05.11.2025 О транспортно-логистической повестке
    05.11.2025 Введен временный запрет на вывоз технической серы
    25.10.2025 Из Росморречфлота в Минтранс
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •