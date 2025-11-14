«ТрансКонтейнер» размещает облигации

ПАО «ТрансКонтейнер» размещает по открытой подписке биржевые облигации серии П02-02 с плавающими купонами на сумму 9,5 млрд рублей, сообщили SeaNews в компании.

Букбилдинг состоялся 13 ноября 2025 года. Финальный ориентир доходности – 250 базисных пунктов к уровню ставки Банка России.

Срок обращения ценных бумаг — 3 года. Купонный период — 30 дней. Техническое размещение назначено на 18 ноября.

В ноябре 2025 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг эмитента и долговых бумаг на высоком уровне ruAA-.

«ТрансКонтейнер» выходит на долговой рынок с облигациями с плавающей процентной ставкой уже второй раз, напомнили в компании. В августе 2024 года были размещены 3-летние биржевые облигации с ежемесячными купонами на 27 млрд рублей.

Оба выпуска размещены в рамках облигационной программы серии П02-БО на общую сумму 100 млрд рублей. (или эквивалента в иностранной валюте), которая была зарегистрирована в феврале 2023 года.

Фото: ТрансКонтейнер