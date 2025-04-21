Строительство глубоководного порта в Архангельской области оценили в 375,7 млрд рублей

Общая стоимость проекта по строительству глубоководного района порта Архангельск оценивается в 375,7 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба правительства Архангельской области, об этом на совещании по развитию портовой инфраструктуры в интересах Трансарктического транспортного коридора, которое прошло под руководством помощника президента РФ Николая Патрушева, заявил губернатор Александр Цыбульский.

«Новый порт позволит принимать суда дедвейтом до 75 тыс. тонн, контейнеровместимостью 5 тыс. ед. и осадкой до 14,5 м, что обеспечит круглогодичный выход в Мировой океан, в обход акваторий недружественных стран. Потенциальный грузооборот – до 25 млн тонн к 2031 году. Уже сегодня 100% этих объемов подтверждены грузоотправителями», – отметил глава региона.

По его словам, инвестиционное предложение подготовлено, включая финансово-экономическую модель. До конца второго квартала инвестиционную декларацию будет направлена в Росморречфлот. Общая стоимость проекта – 375,7 млрд рублей, включая 116,8 млрд на подводящую инфраструктуру: автодороги, жд подходы, транспортно-логистический центр.

«Ключевыми партнерами выступают госкорпорация «Росатом», компания «Евросиб», интерес проявляет холдинг АЕON. Кроме того, ведутся переговоры с китайскими инвесторами. «И здесь важно заранее определить механизмы допуска иностранных партнеров к участию в стратегически значимых проектах», – подчеркнул глава региона.

Реализация проекта будет поэтапной: до 2028–2029 годов запланировано строительство контейнерного терминала мощностью 3 млн тонн и автодорожной инфраструктуры. В рамках второго этапа, рассчитанного до 2032 года, планируется обустроить железнодорожные подходы, строительство всех терминалов и выход на проектную мощность 31,4 млн тонн в год.

Строительство нового глубоководного района порта также является ключевым элементом мастер-плана Архангельской агломерации, который был представлен президенту России Владимиру Путину на форуме «Арктика – территория диалога». «Этот проект станет не только импульсом к развитию крупнейшей агломерации Российской Арктики, но и внесет весомый вклад в реализацию задачи, поставленной президентом, по кратному увеличению грузопотока по Севморпути», – резюмируют в правительстве Архангельской области.

Фото: пресс-служба правительства Архангельской области