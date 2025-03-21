Канал имени Москвы закольцуют с автомобильным и жд транспортом

В Московской области создадут перегрузочный комплекс, который позволит активнее использовать транзитный потенциал Канала имени Москвы, объединив его с автомобильным и железнодорожным транспортом. Проект «дорожной карты» обсудили на совещании под председательством заместителя руководителя Росморречфлота Фёдора Шишлакова, сообщает пресс-служба ведомства.

В мероприятии приняли участие представители правительства Московской области, руководство ФГБУ «Канала имени Москвы» и ФКУ «Речводпуть», а также отраслевых предприятий.

Участники рассмотрели и внесли предложения и дополнения в мероприятия «дорожной карты». Документом предусмотрено заключение соглашения о взаимодействии по реализации перегрузочного комплекса в Московской области. Росморречфлот проинформировал о наличии интереса нескольких инвесторов к реализации проекта. Предстоит разработать и утвердить концепцию создания комплекса, сформировать и оформить земельные участки для размещения портовой инфраструктуры.

Строительство мультимодального логистического центра планируется в Дмитровском районе Подмосковья в 2026-2028 годах. На территории 100 га появятся причал, площадки под разгрузку, склады и грузовые терминалы, производственные цеха и помещения. Также планируется укрепить береговую линию, сделать подъездные пути, в том числе к железной дороге. Реализация проекта в Подмосковье позволит эффективно развернуть грузоперевалку сыпучих грузов, в основном инертных стройматериалов.

Напомним, руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко и Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписали соглашение о сотрудничестве по развитию перегрузочных комплексов (мультимодальных логистических центров) в речных портах в рамках ХVIII Международного форума и выставки «Транспорт России» в ноябре 2024 года.

Фото: Росморречфлот