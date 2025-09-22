Информационно-аналитическое агентство
Строительная готовность Жатайской верфи составляет почти 93%
22.09.2025

    • До конца 2025 года планируется завершить первый этап строительства Жатайской судоверфи — одного из ключевых объектов комплексного инвестиционного проекта по модернизации российского речного флота. Судоверфь возводится на территории опережающего социально-экономического развития «Якутия» по поручению президента РФ. На сегодня строительная готовность составляет 92,63% (без учета оборудования). В работах задействованы 122 специалиста и 29 единиц техники. Об это сообщает пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия)

    «По Жатайской судоверфи: часть корпусо-механических цехов, начальные пролёты блока корпусных производств введены, а часть цехового пролета-1 — на завершающей стадии. Уже завершается строительство первой баржи для Сунтарского района. Судоверфь обеспечит строительство судов — от барж и буксиров до плавучих доков и даже арктических судов класса «река-море» для выполнения задач Северного завоза. Уверен, что до конца года обеспечим ввод данного стратегического для отрасли объекта», — отмечают в региональном правительстве.

    Напомним, 25 апреля 2025 года на территории судоверфи был запущен в опытную эксплуатацию новый производственный участок. Строительство Жатайской судоверфи началось в 2019 году на базе Жатайского судоремонтного завода ПАО «ЛОРП». Полный ввод предприятия в эксплуатацию намечен на четвертый квартал 2025 года.

    Фото: пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия)


