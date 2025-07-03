Дефицит финансирования северного завоза в Якутию – порядка 9,5 млрд рублей

Годовой объем северного завоза в Якутии составляет почти 1,4 млн тонн. Это почти 40% от общего объема по всей стране, доложил глава Якутии Айсен Николаев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Об этом сообщается на сайте регионального правительства. В настоящее время уже завезено более половины — 753 тыс. тонн.

«Наиболее остро сейчас, конечно, стоит у нас вопрос летней навигации. Мы в навигацию летнюю по рекам должны доставить 635 тыс. тонн, из них на сегодняшний день уже фактически завезено 157 тыс. тонн», – отчитался руководитель республики.

«Для финансирования завоза в навигацию мы мобилизуем в этом году порядка 39 млрд рублей. Из них на 1 июля мобилизовано 29,2 млрд рублей, в том числе вот за счет специальных казначейских кредитов, которые с этого года появились на северный завоз, 4,9 млрд рублей. Дефицит средств для финансирования северного завоза в Якутию составляет порядка 9,5 млрд рублей», — сказал А. Николаев.

Он предложил механизм субсидирования части процентной ставки по коммерческим кредитам участникам северного завоза для государственных и муниципальных нужд в размере три четверти ключевой ставки Банка России.

Кроме того, требуется и дополнительная финансовая поддержка бюджета региона.

Предложения А.Николаева поддержали губернатор Камчатского края Владимир Солодов и губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.

В ответ на выступления руководителей российских субъектов первый заместитель министра финансов России Ирина Окладникова подчеркнула, что расходные обязательства регионов не останутся без внимания.

В. Путин указал на важность оперативного решения всех вопросов, связанных с северным завозом. Он отметил, что в условиях быстро меняющейся погоды и короткой навигации нельзя терять ни дня. Глава государства поручил министерству финансов и другим ответственным органам держать ситуацию на постоянном контроле и обеспечить своевременное финансирование всех этапов северного завоза.

Фото Андрея Сорокина, ЯСИА