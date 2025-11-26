Совещание по Трансарктическому транспортному коридору

Формирование Трансарктического транспортного коридора и обеспечение перевозок грузов с использованием водного транспорта в Ленском бассейне обсудили на совещании под председательством помощника Президента РФ, председателя Морской коллегии РФ Николая Патрушева.

Как сообщается на сайте Росморречфлота, участие в совещании приняли советник Президента России Игорь Левитин, начальник Управления Президента по вопросам национальной морской политики Сергей Вахруков, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, представители Администрации Президента, федеральных и территориальных органов исполнительной власти, руководители организаций морского и речного транспорта.

От Росморречфлота участие приняли руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко и и.о. руководителя ФБУ «Администрация Ленского бассейна» Дмитрий Глушаков.

В рамках визита в Якутск участники ознакомились с производственными мощностями Жатайской судоверфи, где в 2025 году запустили в опытную эксплуатацию производственную линию. В настоящее время на заводе ведётся строительство малотоннажного парома для перевозки сельскохозяйственной техники.

Н.Патрушев отметил необходимость увеличения объёмов заказов для строительства флота для грузоперевозок по Ленскому бассейну и в Арктической зоне России.

Производственная мощность судоверфи составляет 10 судов класса «река-море» ежегодно. В дальнейшем ожидается возможность строительства судов арктического класса Arc4 и Arc5, а также выпуска узлов и конструкций для судов классов Arc6-Arc7. По оценкам, потребность региона – 283 судна до 2035 года.

Отдельное внимание уделено перспективам морских портов Якутии, в первую очередь порта Тикси, а также возможностям строительства нового порта в районе села Найба, который станет одним из ключевых объектов международного транспортного коридора «Мохэ – Найба», формируемого в рамках Стратегии развития Северного морского пути и Трансарктического транспортного коридора до 2050 года.

Подводя итоги совещания, Н.Патрушев сообщил, что протокол будет доработан с учётом внесённых предложений и представлен Президенту России. Он подчеркнул, что комплексное развитие Арктической зоны, трансарктического транспортного коридора и формирование международных логистических маршрутов требуют масштабных и долгосрочных инвестиций.

Напомним, общая протяжённость внутренних водных путей в Республике Саха (Якутия) – 16 515 км, в том числе с гарантированными габаритами – 7 748 км. Их обслуживает ФБУ «Администрация Ленского бассейна».

В навигацию 2025 года общий объём перевезенных водным транспортом грузов составил около 2 млн тонн. В рамках северного завоза при плане в 1 053,6 тыс. тонн фактически было доставлено 1 065,7 тыс. тонн, что составляет 101,2% от запланированного объёма.

Фото: Андрей Сорокин (ЯСИА)