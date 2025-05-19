В.Путин поручил определить инфраструктурного оператора Трансарктического коридора

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своей рабочей поездки в Мурманск 27 марта 2025 года. Перечень опубликован на сайте Кремля.

Так, правительству Российской Федерации поручено подготовить при участии комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Северный морской путь и Арктика», исполнительных органов заинтересованных субъектов Российской Федерации, госкорпорации «Росатом» и представить предложения по разработке комплексного проекта развития Арктической зоны Российской Федерации, обратив внимание на развитие транспортной инфраструктуры, обеспечение круглогодичного функционирования Трансарктического транспортного коридора, внутренних водных путей, железнодорожного сообщения (включая модернизацию Северной железной дороги, в том числе участка, проходящего по территориям Республики Коми, Архангельской области и Ямало-Ненецкого автономного округа), а также на расширение мощностей и создание морских портов Трансарктического транспортного коридора.

Кроме того, до 1 сентября 2025 года правительству совместно с АО «Объединенная судостроительная корпорация», ООО «Судостроительный комплекс «Звезда» поручено подготовить и представить предложения по развитию и модернизации судостроительных и судоремонтных мощностей в целях обеспечения безопасной и эффективной эксплуатации судов, включая грузовые, в том числе работающих на маршрутах Трансарктического транспортного коридора рассмотрев вопрос о строительстве новых верфей и определив потенциальные места их размещения.

Также к 1 августа этого года правительству необходимо совместно с госкорпорацией «Росатом» и при участии комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Северный морской путь и Арктика», АО «Объединенная судостроительная корпорация», ООО «Судостроительный комплекс «Звезда», заинтересованных грузоотправителей разработать и утвердить финансово-экономическую и организационную модель формирования Трансарктического транспортного коридора (Санкт-Петербург – Мурманск – Архангельск – Владивосток), в том числе:

определить инфраструктурного оператора Трансарктического транспортного коридора;

определить перечень ключевых показателей эффективности функционирования и развития Трансарктического транспортного коридора и разработать систему мониторинга этих показателей;

обеспечить снижение издержек на всех этапах создания инфраструктуры и функционирования Трансарктического транспортного коридора в целях достижения его конкурентоспособности на глобальном рынке, в том числе при доставке российских экспортных грузов;

в целях обеспечения экономически обоснованной стоимости перевозки грузов определить перспективный объем грузопотока (по годам, местам отгрузки и направлениям перевозок) с учетом возможности заключения между Госкорпорацией «Росатом» и грузоотправителями соглашений, предусматривающих взаимные обязательства сторон по объему ежегодного грузопотока, и долгосрочных договоров на оказание услуг по ледокольной проводке судов по принципу «бери или плати»;

обеспечить формирование необходимого ледокольного флота на период до 2035 года и на перспективу до 2050 года, определив источники финансирования соответствующих мероприятий, приняв не позднее 2026 года решения о начале строительства седьмого и восьмого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220 (с учетом софинансирования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета не менее 50 процентов стоимости их строительства на весь период строительства);

принять решения, обеспечивающие конкурентоспособность тарифов на ледокольную проводку судов, осуществляемую:

в акватории Северного морского пути, обеспечив при необходимости субсидирование стоимости услуг ледокольного флота, а также предоставление других мер государственной поддержки;

при выполнении транзитных рейсов в летне-осенний период, предусмотрев субсидирование стоимости услуг ледокольного флота;

сформировать программу строительства судов арктического грузового флота для достижения целевого объема грузопотока по Трансарктическому транспортному коридору, предусмотрев максимальное использование возможностей отечественных верфей и отечественного судового комплектующего оборудования, обеспечив при необходимости государственную поддержку строительства таких судов и их закупку и строительство за рубежом в случае отсутствия возможности их своевременной поставки отечественными судостроительными предприятиями;

обеспечить начиная с 2025 года создание отечественного дноуглубительного флота для работы в акваториях портов Трансарктического транспортного коридора, предусмотрев применение при необходимости мер государственной поддержки в целях установления экономически обоснованных ставок портовых сборов за проведение дноуглубительных работ;

определить сроки и этапы реализации мероприятий по созданию инфраструктуры, обеспечивающей переход к круглогодичной навигации в восточном направлении Трансарктического транспортного коридора, предусмотрев необходимые для этого меры государственной поддержки.

Фото: пресс-служба Кремля