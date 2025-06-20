«ТрансКонтейнер» заключил соглашение с правительством Московской области

ПАО «ТрансКонтейнер» и правительство Московской области будут совместно развивать транспортно-логистическую инфраструктуру региона. Как сообщили SeaNews в компании, соглашение об этом было заключено на полях Петербургского международного экономического форума.

Новый документ рассчитан до 2028 года и является продолжением подписанного в апреле этого года соглашения с правительством Московской области о реализации проекта строительства контейнерного терминала вблизи станции Чехов в Московской области. На первом этапе мощность терминала оценивается в 173 тыс. TEU с перспективой увеличения до 500 тыс. TEU. Вместимость контейнерных площадок составит около 13 тыс. TEU. Сейчас ведётся проектирование терминала, по результатам которого будет уточнён срок ввода объекта в эксплуатацию и объём инвестиций.

На финальном этапе строительства в Московской области находится другой контейнерный терминал «ТрансКонтейнера» – Усады (Домодедовский район Подмосковья). Его мощность составит 424 тыс. TEU в год, вместимость – 11,5 тыс. TEU. Запуск терминала запланирован на 2025 год.

Создание новой транспортно-логистической инфраструктуры в Московском транспортном узле усилит связанность регионов России и развитие мультимодальных грузовых перевозок, отметили в компании.

Фото: «ТрансКонтейнер»