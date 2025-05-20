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«ТрансКонтейнер» приобрёл гибридные ричстакеры для терминалов
20.05.2025

«ТрансКонтейнер» приобрёл гибридные ричстакеры для терминалов

    • ПАО «ТрансКонтейнер» стало первой российской компанией, разработавшей техническое задание и закупившей электромеханические ричстакеры, совмещающие преимущества дизельной и электрической техники.

    Как рассказали SeaNews в компании, погрузчик оборудован дизель-генератором и электросиловой установкой, расход которой экономичнее, чем у дизельных двигателей большего объёма. При этом отказ от полностью электрического двигателя исключает простои, необходимые для его зарядки. Замена автоматической коробки переключения передач (АКПП) на электромеханический привод за счёт более надёжного механизма исключает риск поломок и простоев из-за неисправности АКПП.

    Использование новой техники позволяет снизить потребление топлива и выбросы загрязняющих веществ в атмосферу до 20%. Также уменьшатся операционные расходы на обслуживание и ремонт механизмов.

    Гибридный погрузчик разработан с учётом эксплуатационных и климатических особенностей терминальной сети компании. Первый образец успешно прошёл испытания на заводе-изготовителе в дружественной стране.

    После этого «ТрансКонтейнер» приобрёл три таких ричстакера для эксплуатации на собственных терминалах компании на станциях Костариха (Нижний Новгород), Батарейная (Иркутск) и Базаиха (Красноярск). Выбор локаций, пояснили в компании, связан с потребностью в росте перерабатывающих мощностей терминалов, а также необходимостью оценки характеристик техники в разных климатических условиях.

    По итогам эксплуатации ричстакеров техническое задание может быть доработано, после чего в компании примут решение о закупке аналогичных погрузчиков для других терминалов.

    Фото: «ТрансКонтейнер»


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