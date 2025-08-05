Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
«ТрансКонтейнер» установил первую солнечную электростанцию
05.08.2025

«ТрансКонтейнер» установил первую солнечную электростанцию

    • «ТрансКонтейнер» установил первую солнечную электростанцию на своём терминале Ростов-Товарный, сообщила в своем телеграм-канале Группа «Дело». Солнечная электростанция обеспечит «зелёной» энергией до 30% потребления терминала.

    Сетевая станция построена на российских солнечных модулях. Новое оборудование позволит повысить энергоэффективность, сократить операционные затраты и уменьшить выбросы углекислого газа.

    «Эффект от работы есть сразу после подключения, – отметили в Группе. – В дальнейшем оценим потенциал масштабирования пилотного проекта на другие терминалы. А ещё — рассмотрим возможность использования комбинированной энергии солнца и ветра».

    В 2022 году, напомнили в ГК «Дело», терминалы Группы в Новороссийске — КСК и НУТЭП — стали первыми крупными объектами портовой инфраструктуры в России, которые перешли на использование электроэнергии на основе ветра.

    Фото: ГК «Дело»


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    21.01.2025
    Операционные показатели «ДелоПортс», 2024
    Рекорды по объемам перевалки
    2024ГК "Дело"Дело ПортсЗерновой терминал
    0
    25.07.2025
    Цифровая трансформация флота СахМП
    «Сахалинское морское пароходство» успешно завершило испытания новой системы диспетчеризации флота.
    ГК "Дело"Сахалинское морское пароходствоЦифровизация
    0
    09.01.2025
    «ТрансКонтейнер» увеличил мощность терминала в Перми
    По итогам второго этапа модернизации мощность площадки вырастет еще в 2,2 раза.
    МодернизацияПермьТерминалТрансКонтейнер
    0
    19.03.2025
    Рускон подписал меморандум с южнокорейской Sunsko
    Компании будут развивать мультимодальные перевозки между Дальним Востоком и Азией.
    ГК "Дело"МеморандумРусконЮжная Корея
    0
    09.04.2025
    «К портам на Балтике нужны новые подходы»
    И EPC-F контракты как формат сотрудничества с РЖД
    БалтикаГК "Дело"железнодорожная инфраструктураПорты
    0
    20.06.2025
    ГК «Дело» примет участие в развитии портовой инфраструктуры в Индонезии
    ГК «Дело» и MODENA Group договорились о сотрудничестве в сфере создания портовой инфраструктуры в Индонезии.
    ГК "Дело"ИндонезияПМЭФ-2023Соглашение
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    05.08.2025 «ТрансКонтейнер» установил первую солнечную электростанцию
    05.08.2025 Контейнерооборот Арктического бассейна в июне 2025 в деталях
    04.08.2025 Удвоение частоты сервиса на линии Китай – бухта Врангел
    01.08.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 31 неделя 2025
    01.08.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в июне 2025 снизился на 20,5%
    31.07.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в июне 2025 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    05.08.2025 Обнулены ввозные пошлины на сульфиды натрия и эфиры целлюлозы
    04.08.2025 Утверждён закон о границах речных портов
    01.08.2025 В СЗТУ встретились с линейщиками
    01.08.2025 Назначен начальник Московской таможни
    29.07.2025 Правительство временно ограничило экспорт бензина
    25.07.2025 Приостановлено действие плавающих пошлин на подсолнечное масло
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •