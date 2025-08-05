«ТрансКонтейнер» установил первую солнечную электростанцию на своём терминале Ростов-Товарный, сообщила в своем телеграм-канале Группа «Дело». Солнечная электростанция обеспечит «зелёной» энергией до 30% потребления терминала.

Сетевая станция построена на российских солнечных модулях. Новое оборудование позволит повысить энергоэффективность, сократить операционные затраты и уменьшить выбросы углекислого газа.

«Эффект от работы есть сразу после подключения, – отметили в Группе. – В дальнейшем оценим потенциал масштабирования пилотного проекта на другие терминалы. А ещё — рассмотрим возможность использования комбинированной энергии солнца и ветра».

В 2022 году, напомнили в ГК «Дело», терминалы Группы в Новороссийске — КСК и НУТЭП — стали первыми крупными объектами портовой инфраструктуры в России, которые перешли на использование электроэнергии на основе ветра.

Фото: ГК «Дело»