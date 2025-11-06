Информационно-аналитическое агентство
О транспортно-логистической повестке
06.11.2025

НУТЭП открыл учебный класс

    • НУТЭП открыл учебный классКонтейнерный терминал НУТЭП (входит в стивидорный холдинг «ДелоПортс», управляющий активами Группы компаний «Дело» в Новороссийске) запустил на терминале учебный класс для повышения квалификации сотрудников в области охраны труда и промышленной безопасности.

    Ранее работники терминала сдавали экзамены в территориальных органах Ростехнадзора. Теперь тестирование и аттестация проходят на терминале онлайн через единый портал, организованный в соответствии с постановлением Правительства РФ.

    На НУТЭП также есть внутреннее обучение по охране труда, результаты которого автоматически заносятся в официальный реестр Министерства труда и социальной защиты региона.

    НУТЭП открыл учебный классНовый класс включает в себя две аудитории с современным оборудованием, общая вместимость — до 42 слушателей. Его открытие экономит рабочее время и ускоряет повышение квалификации сотрудников.

    «Создание комфортных условий для непрерывного роста компетенций сотрудников на территории предприятия способствует повышению производительности и безопасности производства. Дистанционные формы обучения помогают осваивать новые знания без отрыва от работы, обеспечивая стабильное профессиональное развитие коллектива, развитие корпоративной культуры безопасности и ускорение адаптации нового персонала», — отметил генеральный директор НУТЭПа Юрий Матвиенко.

    В планах компании – получение образовательной лицензии для реализации программ дополнительного профессионального образования, включая подготовку и переподготовку по рабочим специальностям.

    Фото: ГК «Дело»


