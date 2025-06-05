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Сервис ГК «Дело» на Кубу получил субсидии
05.06.2025

Сервис ГК «Дело» на Кубу получил субсидии

    • Морской сервис для доставки грузов из России на Кубу мультимодального транспортного оператора «Рускон» (входит в Группу компаний «Дело») включён в программу субсидий Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, которая предполагает возмещение недополученных доходов от перевозок несырьевого неэнергетического экспорта, сообщили SeaNews в Группе.

    Программа субсидирования предусматривает компенсацию части затрат перевозчиков, предоставляющих скидку на фрахт для грузоотправителей. Благодаря поддержке Минпромторга «Рускон» предлагает экспортёрам сниженные на 25% ставки морского фрахта по маршруту Россия – Куба. Контейнеры следуют морем с терминала ГК «Дело» в Новороссийске в порт Мариэль на Кубе. Транзитное время составляет 40 суток.

    «Субсидирование перевозок расширяет возможности для российского бизнеса в Латинской Америке. Меры поддержки позволяют сократить расходы на доставку российских товаров на этот рынок, давая тем самым возможность конкурировать с поставщиками других стран», – отметил первый вице-президент «Рускон» Андрей Чернышёв.

    Сервис из России на Кубу был запущен в июне 2024 года, он ориентирован на широкий спектр товаров. Доставка осуществляется в контейнерах с пломбой грузоотправителя без перетарки в порту трансшипмента.

    Фото: ГК «Дело»


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