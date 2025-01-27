Первая обработка скоропорта на зерновом терминале ГК «Дело»

Мультимодальный транспортный оператор Рускон (входит в Группу компаний «Дело») получил разрешение на обработку скоропортящихся грузов на зерновом терминале ГК «Дело» в Новороссийске. Об этом SeaNews рассказали в группе.

В январе из Турции прибыл первый паром с 29 рефрижераторными прицепами. Возможность осуществить перетарку груза с овощами и фруктами с парома на автотранспорт появилась после получения разрешений Россельхознадзора. Это первая обработка рефрижераторных прицепов на терминале.

«Зерновой терминал группы в Новороссийске планомерно расширяет номенклатуру обрабатываемых грузов, поддерживая при этом стабильно высокий объем экспорта зерна. Мощности позволяют выполнять необходимые требования для импорта и обработки различных типов грузов: от автотехники до скоропортящихся продуктов», — поясняют в группе.

Фото: ГК «Дело»