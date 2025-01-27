Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Первая обработка скоропорта на зерновом терминале ГК «Дело»
27.01.2025

Первая обработка скоропорта на зерновом терминале ГК «Дело»

    • Мультимодальный транспортный оператор Рускон (входит в Группу компаний «Дело») получил разрешение на обработку скоропортящихся грузов на зерновом терминале ГК «Дело» в Новороссийске. Об этом SeaNews рассказали в группе.

    В январе из Турции прибыл первый паром с 29 рефрижераторными прицепами. Возможность осуществить перетарку груза с овощами и фруктами с парома на автотранспорт появилась после получения разрешений Россельхознадзора. Это первая обработка рефрижераторных прицепов на терминале.

    «Зерновой терминал группы в Новороссийске планомерно расширяет номенклатуру обрабатываемых грузов, поддерживая при этом стабильно высокий объем экспорта зерна. Мощности позволяют выполнять необходимые требования для импорта и обработки различных типов грузов: от автотехники до скоропортящихся продуктов», — поясняют в группе.

     Фото: ГК «Дело»


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    09.01.2025
    Изменения в руководстве УК «Дело»
    ГК «Дело» сообщает о кадровых изменениях в руководстве управляющей компании.
    ГК "Дело"КадрыНазначенияТоп-менеджмент
    0
    21.01.2025
    Операционные показатели «ДелоПортс», 2024
    Рекорды по объемам перевалки
    2024ГК "Дело"Дело ПортсЗерновой терминал
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    28.01.2025 Объем каботажных перевозок FESCO на Камчатку вырос на 10%
    27.01.2025 Первый рефконтейнер с российскими продуктами питания из Москвы в Дубай
    27.01.2025 Контейнерооборот российских портов в декабре 2024 вырос на 10,9%
    27.01.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 4, 2025
    24.01.2025 FESCO увеличила морские контейнерные перевозки между Владивостоком и Китаем на 14%
    24.01.2025 Контейнерооборот российских портов в декабре 2024 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    24.01.2025 Определен порядок беспошлинного ввоза в Россию картофеля, моркови и яблок
    24.01.2025 В. Путин поручил проверить состояние танкерного флота
    22.01.2025 Экспорт лома разрешен через 9 морских портов
    17.01.2025 ФТС создает Сочинскую таможню
    16.01.2025 Два пункта пропуска на границе с Казахстаном закрываются
    14.01.2025 Утвержден проект соглашения между РФ и Азербайджаном о развитии транзитных перевозок
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •