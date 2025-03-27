У России нет выхода, кроме как наращивать перевозки по Севморпути – С.Шишкарёв

Председатель Совета директоров Группы компаний «Дело» Сергей Шишкарёв предложил создать транспортно-экономический баланс страны, чтобы на его основе оптимально распределить грузопотоки по Северному морскому пути и другим маршрутам. Как сообщили SeaNews в пресс-службе Группы, с такой инициативой он выступил в Мурманске в рамках Международного арктического форума «Арктика – территория диалога».

«Что касается контейнерных перевозок, нам нужно сделать одну очень важную вещь – сделать транспортно-экономический баланс РФ. <…> Мы говорим о том, чтобы СМП в какой-то мере конкурировал с Восточным полигоном или дополнял его. Для этого нужно понять: какие грузы, когда они зарождаются, когда они будут предъявлены к перевозке и каковы перспективы транзита», – заявил С.Шишкарёв.

Он напомнил, что последние три года в силу внешних ограничений транзит по Севморпути практически не осуществляется, однако призвал уже сейчас готовиться к возвращению таких грузов и раскручивать маршрут с точки зрения геополитики, оборонных и стратегических интересов.

ГК «Дело» планирует уже в эту навигацию организовать 5-7 рейсов по СМП, чтобы оценить скорость перевозок, расход топлива и реальную ледовую обстановку на маршруте. По словам С.Шишкарёва, что речь идёт о судах вместимостью 2-5 тыс. TEU.

У России нет другого выхода, кроме как наращивать перевозки по Северному морскому пути, поскольку грузовая база в его районе активно развивается, уверен С.Шишкарёв. Как только этот коридор станет круглогодичным, безопасным, экономически выгодным, то сможет повторить успех Суэцкого и Панамского каналов.

Председатель Совета директоров Группы «Дело» также поддержал идею других участников форума о создании комплексного проекта развития Арктики и Севморпути, предложив назвать его «Стратегический наднациональный межрегиональный комплексный проект развития региона».

«Это общенациональная, стратегическая задача, которую нужно решать всеми заинтересованными сторонами. Это и государство, и бизнес, и необходимое финансирование, тем более что сейчас это ключевой вопрос с точки зрения кредитных ресурсов», – подчеркнул он.

Фото: ГК «Дело»