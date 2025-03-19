Рускон и Октет Сервис договорились о развитии транспортных решений при перевозках из Китая в Россию

ООО «Рускон» и ООО «Октет Сервис» – российская компания, специализирующаяся на трансграничных железнодорожных перевозках и транспортной обработке груза, договорились о сотрудничестве в области развития транспортных решений по доставке грузов из Китая в Россию.

Как сообщили SeaNews в группе «Дело», в состав которой входит «Рускон», соответствующее соглашение 18 марта на площадке Международной выставки TransRussia подписали первый вице-президент ООО «Рускон» Андрей Чернышёв и исполнительный директор ООО «Октет Сервис» Александр Титов.

Целью сотрудничества является наращивание объёма перевозок через Амурский коридор на переходе Благовещенск – Хэйхэ для оптимизации логистических процессов клиентов.

Также стороны намерены совместно разрабатывать индивидуальные решения для прямых экспортёров по экспедированию грузов, таможенному оформлению и складскому хранению, организации автомобильных перевозок через пограничный переход и использованию мощностей таможенно-логистического терминала Каникурган, входящего в транспортную структуру Амурского коридора.

«Видим в этом соглашении возможность вывести логистику между Россией и Китаем на новый уровень, предложив клиентам максимально эффективные, быстрые и удобные решения. Это поможет расширить географию поставок грузов и укрепить позиции российского экспорта на рынке», – отметил первый вице-президент «Рускона» Андрей Чернышёв.

«Благодаря развитой агентской сети Рускон по всему Китаю железнодорожные отправки грузов возможны с любой станции», – подчеркнули в компании.

Фото: ГК «Дело»