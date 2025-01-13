Объем грузоперевозок по Севморпути на рекордном уровне

В госкорпорации «Росатом» подвели итоги грузоперевозок по Северному морскому пути за 2024 год: грузопоток составил 37 893 531,9 тонн. Это без малого 37,9 млн тонн, что превышает предыдущий рекордный результат более чем на 1,6 млн тонн, сообщает пресс-служба «Росатома».

Также в 2024 году было совершено рекордное количество транзитных рейсов – 92, и поставлен рекорд по транзитным грузам – более 3 млн тонн. Это почти в полтора раза больше, чем в 2023 году.

«В 2024 году выросла востребованность и безопасность маршрута СМП», – говорится в сообщении. Всего с начала года специалистами «ГлавСевморпути» было рассмотрено более 1,3 тыс. заявлений на плавание в акватории СМП. Это рекордный показатель за всю историю действия разрешительного порядка плавания (до этого максимальное количество выданных за календарный год разрешений составляло чуть более 1,2 тыс. единиц).

При поддержке специалистов ФГБУ «ГлавСевморпуть» в 2024 году по СМП прошел самый большой в истории контейнеровоз (ледовый класс — ICE 1, длина – 294 м, осадка – 12,3 м, грузовая вместимость – 4,8 тыс. TEU). Судно пересекло границу Северного морского пути 11 сентября в районе мыса Желания и вышло из акватории СМП 17 сентября в районе мыса Дежнева, пройдя всю акваторию менее, чем за 6 суток. Также было проведено уникальное ледокольное сопровождение в сложных ледовых условиях земснарядов с востока в Обскую губу. Экипажами атомных ледоколов ФГУП «Атомфлот» и специалистами «ГлавСевморпути» обеспечено 976 ледокольных проводок.

«Год 65-летия атомного ледокольного флота стал не только годом очередных рекордов в грузоперевозках. В январе мы заложили ледокол «Ленинград», в ноябре спустили на воду «Чукотку». Буквально за несколько дней до Нового года – был поднят флаг на ледоколе «Якутия». Еще один важный для нас итог 2024 года – концепция Большого Северного морского пути получила поддержку руководства страны, эта концепция определит всю нашу дальнейшую работу в Арктике на ближайшие десятилетия. Нам предстоит создать новый транспортный коридор – от Калининграда до Владивостока со всей сопутствующей инфраструктурой и увязанностью с речными портами и железнодорожным транспортом», – отметил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Фото: «Росатом»