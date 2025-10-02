Информационно-аналитическое агентство
Комплекс для обслуживания спецтехники на ПЛП
02.10.2025

Комплекс для обслуживания спецтехники на ПЛП

    • Многофункциональный терминал «Петролеспорт» ввёл в эксплуатацию комплекс по ремонту подъёмно-транспортного оборудования, сообщили SeaNews в Глобал Портс.

    Комплекс для обслуживания спецтехники на ПЛПНовый объект будет обслуживать технологический транспорт и перегружатели на колёсном ходу: фронтальные, вилочные и универсальные погрузчики.

    Общая полезная площадь сооружения составляет 921 кв. м, высота двухэтажного здания – 14 метров. Комплекс включает ремонтный цех с тремя производственными участками для проведения сварочных, шиномонтажных и ремонтных работ, а также крытую зону для стоянки техники.

    Цех оборудован двумя платформенными подъёмниками грузоподъёмностью 20 тонн, подвесной кран-балкой грузоподъёмностью 5 тонн, компрессорной станцией, шиномонтажным и балансировочным станками, мойкой для колёс и прочим оборудованием для обслуживания транспорта.

    На фоне восстановления грузооборота на российской Балтике Глобал Портс обновляет и увеличивает парк колёсной спецтехники на ПЛП. В 2024-2025 годах было закуплено 5 ричстакеров, 32 терминальных тягача, 28 полуприцепов, четыре вилочных и по одному фронтальному и универсальному погрузчику.

    Ранее «Петролеспорт» увеличил мощности ремонтного депо и начал оказывать сложные формы технического обслуживания сухих контейнеров в Большом порту Санкт-Петербург.

    Фото: Глобал Портс


