Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Тестовая партия сладостей из Китая на терминале Глобал Портс в бухте Врангеля
08.10.2025

Тестовая партия сладостей из Китая на терминале Глобал Портс в бухте Врангеля

    • Дальневосточный терминал Глобал Портс обработал тестовую партию кондитерских изделий из Китая в рамках прямого мультимодального сервиса «РефАгроТранс», сообщили SeaNews в Глобал Портс.

    Мармелад, вафли, конфеты, изготовлены в Нинбо, пришли на терминал в бухте Врангеля в 40-футовом автономном рефрижераторном контейнере. В дальнейшем в рамках сервиса груз в составе контейнерных поездов будет следовать вглубь России до станции Селятино в Подмосковье с дальнейшим распределением по розничным магазинам через региональные логистические центры.

    Автономные рефрижераторные контейнеры работают как от электрической сети, так и без неё – за счёт встроенного топливного бака, пояснили в Глобал Портс. Это позволяет обеспечить необходимый температурный режим для груза на всём пути следования, в том числе по железной дороге и при выполнении перевалочных операций на грузовых терминалах. Срок независимой работы контейнера составляет до 35 суток, при необходимости осуществляется дозаправка.

    В этом году дальневосточный терминал группы более чем в 1,5 раза увеличил ёмкость рефсклада и сейчас может одновременной хранить 544 сорокафутовых контейнера с работающими холодильными установками. На терминале оборудованы многоярусные эстакады с ячейками для их хранения, проложены кабели электропитания, обеспечена работа энергопринимающих и распределяющих устройств. Для дозаправки топливных баков на терминал закупили мобильную заправочную машину.

    Фото: Глобал Портс


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    20.03.2025
    Комплекс перевалки навалочных грузов на ПЛП
    Глобал Портс ввел в эксплуатацию комплекс перевалки навалочных грузов на терминале «Петролеспорт».
    Глобал Портскомплекснавалочные грузыПетролеспорт
    0
    21.02.2025
    Жд перевозки через погранпереходы с Китаем, январь 2025
    В первом месяце этого года в обоих направлениях железнодорожным транспортом было перевезено 3,5 млн тонн грузов.
    запрет на экспортКитайПогранпереходыРЖД
    0
    16.09.2025
    Грузооборот морских портов Китая в январе-июле 2025
    Вырос на 2,9%
    Только для подписчиков
    2025ГрузооборотКитайПорты
    0
    26.02.2025
    Львиная часть контейнеровозов американских линий построены в Китае
    От решения Трампа пострадают и они?
    Дополнительные сборыКитайконтейнерные линииСША
    0
    08.04.2025
    Грузооборот через КПП Тунцзян на границе Китая с Россией
    Составил более 10 млн тонн
    Железная дорогаКитай
    0
    18.08.2025
    Россия и Китай запустят рейс «река-море» китайского судна
    По Амуру
    Амургрузовые перевозкиКитайРека-море
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    08.10.2025 Тестовая партия сладостей из Китая на терминале Глобал Портс в бухте Врангеля
    02.10.2025 Комплекс для обслуживания спецтехники на ПЛП
    02.10.2025 Контейнерооборот Каспийского бассейна в августе 2025 снизился на 10%
    02.10.2025 Новый интермодальный железнодорожно-автомобильный маршрут
    01.10.2025 Жд экспорт в направлении Казахстана вырос – РЖД
    01.10.2025 Рускон запустил жд перевозки с Дальнего Востока по России
    Госрегулирование Показать всё
    06.10.2025 Назначен заместитель руководителя ФТС
    01.10.2025 Назначения в ФТС
    01.10.2025 Продлен временный запрет на экспорт бензина
    26.09.2025 Россия и Судан подписали Меморандум о взаимопонимании в области транспорта
    25.09.2025 На автомобильном пункте пропуска Верхний Ларс будет запущена процедура электронной очереди
    22.09.2025 В рамках нового нацпроекта разработают пообъектный план подъема затонувших судов
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •