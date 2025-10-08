Тестовая партия сладостей из Китая на терминале Глобал Портс в бухте Врангеля

Дальневосточный терминал Глобал Портс обработал тестовую партию кондитерских изделий из Китая в рамках прямого мультимодального сервиса «РефАгроТранс», сообщили SeaNews в Глобал Портс.

Мармелад, вафли, конфеты, изготовлены в Нинбо, пришли на терминал в бухте Врангеля в 40-футовом автономном рефрижераторном контейнере. В дальнейшем в рамках сервиса груз в составе контейнерных поездов будет следовать вглубь России до станции Селятино в Подмосковье с дальнейшим распределением по розничным магазинам через региональные логистические центры.

Автономные рефрижераторные контейнеры работают как от электрической сети, так и без неё – за счёт встроенного топливного бака, пояснили в Глобал Портс. Это позволяет обеспечить необходимый температурный режим для груза на всём пути следования, в том числе по железной дороге и при выполнении перевалочных операций на грузовых терминалах. Срок независимой работы контейнера составляет до 35 суток, при необходимости осуществляется дозаправка.

В этом году дальневосточный терминал группы более чем в 1,5 раза увеличил ёмкость рефсклада и сейчас может одновременной хранить 544 сорокафутовых контейнера с работающими холодильными установками. На терминале оборудованы многоярусные эстакады с ячейками для их хранения, проложены кабели электропитания, обеспечена работа энергопринимающих и распределяющих устройств. Для дозаправки топливных баков на терминал закупили мобильную заправочную машину.

Фото: Глобал Портс