Атомные ледоколы впервые дооборудовали в акватории Севморпути

Сотрудники филиала «Северный» электромонтажного предприятия ОСК «Арктика» впервые приняли участие в масштабном проекте по дооснащению атомных ледоколов «Арктика», «Сибирь», «Урал» и «50 лет Победы». Работы проводились как на территории ФГУП «Атомфлот» в Мурманске, так и в акватории Северного морского пути, что стало новым этапом в развитии предприятия, сообщает пресс-служба ОСК.

В рамках проекта специалисты ОСК «Арктика» выполнили монтаж бортовой автоматизированной информационно-измерительной системы (БИК) и комплексов мониторинга ледовой обстановки на базе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Новое оборудование позволяет анализировать толщину льда, снега, торосистость и ледовое сжатие в режиме реального времени, а также передавать данные береговым аналитическим системам. Это значительно повышает безопасность судоходства по Северному морскому пути.

Особое внимание было уделено инновационным решениям, предложенным специалистами ОСК «Арктика». В ходе выполнения работ по заказу ГК «Росатом» был реализован ряд инновационных решений, направленных на повышение безопасности судоходства по Северному морскому пути. Предложенная концепция размещения радиолокационного оборудования на БПЛА позволяет планировать маршруты судов, минимизируя риски нештатных ситуаций даже при отсутствии данных со спутников.

Первый опыт в установке комплекса специалисты ОСК получили на ледоколе «Арктика» в Мурманске. Выполнение аналогичных работ на ледоколах «Сибирь» и «Урал» велось параллельно уже в акватории арктических морей. Для этого были сформированы две бригады. Специалисты работали в суровых арктических условиях при температуре за бортом до -40℃, шквалистом ветре и постоянной качке. Перемещение работников между судами проходило в открытом море при помощи кранов и специальной люльки на высоте более 15 метров.

Успешное завершение проекта открыло новые перспективы для ОСК «Арктика» в области модернизации и дооснащения судов, работающих в условиях Крайнего Севера.

Фото: ОСК