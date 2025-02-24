17 марта в Москве пройдет первая российско-китайская логистическая конференция #ЗАКОНТЕЙНЕРАМИ. Более 350 представителей российского и китайского транспортного бизнеса соберутся на площадке Soluxe Hotel Moscow для обсуждения актуальных вопросов развития контейнерных грузоперевозок.
Свое участие в конференции уже потвердели представители Министерства транспорта РФ, Федеральной таможенной службы, Евразийской экономической комиссии, ОАО «РЖД», а также топ-менеджеры крупнейших логистических компаний России и Китая.
Среди ключевых тем конференции:
- Формирование китайского грузопотока
- Заторы на границе и в портах
- Железнодорожный транзит между Китаем и Европой через Россию
- Проблемы конвенций на Московском транспортном узле
- Строительство и обновление Восточного полигона.
Билеты доступны для покупки, при оплате участия до 1 марта действует специальная цена.
Все подробности на сайте: https://zacontainerami.ru/moscow1703
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