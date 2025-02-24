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Российско-китайская логистическая конференция #ЗАКОНТЕЙНЕРАМИ
24.02.2025

Российско-китайская логистическая конференция #ЗАКОНТЕЙНЕРАМИ

    • 17 марта в Москве пройдет первая российско-китайская логистическая конференция #ЗАКОНТЕЙНЕРАМИ. Более 350 представителей российского и китайского транспортного бизнеса соберутся на площадке Soluxe Hotel Moscow для обсуждения актуальных вопросов развития контейнерных грузоперевозок.

    Свое участие в конференции уже потвердели представители Министерства транспорта РФ, Федеральной таможенной службы, Евразийской экономической комиссии, ОАО «РЖД», а также топ-менеджеры крупнейших логистических компаний России и Китая.

    Среди ключевых тем конференции:

    • Формирование китайского грузопотока
    • Заторы на границе и в портах
    • Железнодорожный транзит между Китаем и Европой через Россию
    • Проблемы конвенций на Московском транспортном узле
    • Строительство и обновление Восточного полигона.

    Билеты доступны для покупки, при оплате участия до 1 марта действует специальная цена.

    Все подробности на сайте: https://zacontainerami.ru/moscow1703

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