17 марта в Москве пройдет первая российско-китайская логистическая конференция #ЗАКОНТЕЙНЕРАМИ. Более 350 представителей российского и китайского транспортного бизнеса соберутся на площадке Soluxe Hotel Moscow для обсуждения актуальных вопросов развития контейнерных грузоперевозок.

Свое участие в конференции уже потвердели представители Министерства транспорта РФ, Федеральной таможенной службы, Евразийской экономической комиссии, ОАО «РЖД», а также топ-менеджеры крупнейших логистических компаний России и Китая.

Среди ключевых тем конференции:

Формирование китайского грузопотока

Заторы на границе и в портах

Железнодорожный транзит между Китаем и Европой через Россию

Проблемы конвенций на Московском транспортном узле

Строительство и обновление Восточного полигона.

Билеты доступны для покупки, при оплате участия до 1 марта действует специальная цена.

Все подробности на сайте: https://zacontainerami.ru/moscow1703

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