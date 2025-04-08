21-23 апреля, г. Алматы, Казахстан, Конгресс-центр «RIXOS Almaty»

Международный транспортный форум «ЕСЭ ASIA-2025».

Бизнес-форум в новом формате. Логистика без галстука!

21-25 апреля в Алматы пройдет II Международный транспортный форум «ESE ASIA 2025». Более 300 представителей российского, казахского, индийского и китайского транспортного бизнеса соберутся на площадке отеля RIXOS для обсуждения актуальных вопросов развития железнодорожных и автомобильных грузоперевозок на территории Большой Евразии.

Свое участие в конференции уже потвердели представители Евразийской экономической комиссии, Министерства транспорта Казахстана, АО НК КТЖ, а также топ-менеджеры крупнейших логистических компаний России, Казахстана и Китая: ТГ FESCO, ГК ДЕЛО, AO KTZ Express, ТОО PTC-Holding, ООО «ФИНИНВЕСТ», TOO Eastcomtrans, Atasu Group и др.

Среди ключевых тем конференции:

Транспортный каркас Большой Евразии: стандарты новой реальности.

Транспортная система является основой для экономического взаимодействия. В рамках этого обсуждения сосредоточимся на потребностях и приоритетах в развитии транспортно-логистической инфраструктуры международных транспортных коридоров. Рассмотрим ключевые инвестиционные проекты, реализуемые в странах Большой Евразии, а также потенциальные источники финансирования инфраструктурных проектов. Особое внимание уделим роли государственно-частных партнёрств (ГЧП) при реализации этих проектов.

Глобальная контейнеризация: вызовы и новые возможности.

В формате живого диалога с лидерами отрасли обсудим актуальные тренды, вызовы и перспективы развития международных контейнерных перевозок. Особое внимание уделим возможностям экспансии и расширения географии контейнерных перевозок на Евразийском континенте, а также сдерживающим факторам и драйверам роста в области железнодорожной и морской логистики. Коснемся опыта применения новых технологий погрузки контейнеров и рассмотрим возможности для устранения «узких мест» на границах государств с целью ускорения грузопотока в международном сообщении.

Транспортные коридоры Большой Евразии: перспективы интеграции.

В ходе обсуждения поговорим о возможностях и ограничениях существующих трансъевразийских коридоров, а также рассмотрим перспективы интеграции в единую сеть. Предложим меры по повышению эффективности организации международных перевозок как железнодорожным, так и автомобильным транспортом.

Участников форума ждет насыщенная недельная программа:

21 апреля. Выездная экскурсия на один из крупнейших транспортно-логистических терминалов Центральной Азии компании Atasu Trans.

22 апреля . День будет полностью посвящен работе. В программе панельные дискуссии, диалог с лидерами рынка и регулирующими органами, кейс-сессии и практические рекомендации. По завершении состоится Гала-ужин в ресторане «Qazyna grand ballroom».

. День будет полностью посвящен работе. В программе панельные дискуссии, диалог с лидерами рынка и регулирующими органами, кейс-сессии и практические рекомендации. По завершении состоится Гала-ужин в ресторане «Qazyna grand ballroom». 23 апреля. Второй день Форума пройдет в выездном формате в гольф-клубе «Nurtau». Неформальное общение за игрой в гольф, нетворкинг и новые контракты.

23-25 апреля. Ознакомительный бизнес-тур, посещение транспортно-логистических объектов Группы «PTC Holding» на пограничном переходе Достык – Алашанькоу, границе республик Казахстана и Китая. Это уникальная возможность своими глазами увидеть один из ключевых объектов, расположенных в закрытой пограничной зоне, крупнейший мультимодальный логистический узел на международной границе — Dostyk Trans Terminal.

Организатором форума выступает Единое Сообщество Экспедиторов (организатор транспортных форумов «ЕСЭ» в России) совместно с Королевским Институтом логистики и транспорта CILT Central Asia (Казахстан), при поддержке Международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам (КСТП).

Успейте подать заявку на участие, чтобы в формате «без галстука» иметь возможность оперативно обсудить задачи и пути их решений на Форуме ЕСЭ ASIA-2025!

Более подробная информация о программе и условиях участия на официальном сайте: https://eseforum.ru/ese-asia-2025.

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