Логистическая конференция #ЗАКОНТЕЙНЕРАМИ Санкт-Петербург

15 октября в Санкт-Петербурге на площадке «ПетроКонгресс» пройдет ежегодная логистическая конференция #ЗАКОНТЕЙНЕРАМИ. Представители российских ведомств, отраслевых ассоциаций, аналитических агентств, операторы, грузоотправители соберутся вместе, чтобы обсудить актуальные вопросы развития российской логистики.

Среди ключевых тем конференции:

новые направления контейнерных сервисов

автомобильные перевозки: проекты, потенциал, проблематика

Московский транспортный узел: новые стандарты или передел рынка?

развитие Северного морского пути

и многое другое.