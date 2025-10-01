Информационно-аналитическое агентство
Логистическая конференция #ЗАКОНТЕЙНЕРАМИ Санкт-Петербург
01.10.2025

    • 15 октября в Санкт-Петербурге на площадке «ПетроКонгресс» пройдет ежегодная логистическая конференция #ЗАКОНТЕЙНЕРАМИ. Представители российских ведомств, отраслевых ассоциаций, аналитических агентств, операторы, грузоотправители соберутся вместе, чтобы обсудить актуальные вопросы развития российской логистики.

    Среди ключевых тем конференции: 

    • новые направления контейнерных сервисов
    • автомобильные перевозки: проекты, потенциал, проблематика
    • Московский транспортный узел: новые стандарты или передел рынка?
    • развитие Северного морского пути
    • и многое другое.

    Свое участие уже подтвердили: Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга, РЖД, ТЛЦ «Белый Раст», транспортная группа FESCO, «Пасифик Лоджистик», «Тетрис», С-Shipping, «РусАлТранс», Safetrans Line, «Рейл Логистика», «Сухой порт «Чайковский», «ЭКОДОР», «Балтийский химический комплекс», «Дифрейт», «Трансстройгрупп», «ВТБ-Лизинг», FMG Transport Service, TALAP, «Максима Логистик», «Пром Логистика», «Дальрефтранс», «Полярная звезда», «Интранс», KTK GROUP LTD и др.

     


    08.08.2025
    Железнодорожные контейнеры, 7 месяцев 2025: минус 3,3%
    Перевозки контейнеров по сети железных дорог России за январь-июль 2025 года составили 4 млн 406,2 тыс. TEU.
    2025Контейнерные перевозкиРЖД
    0
    11.02.2025
    Спикеры «ShippingRU 2025: контейнеры»
    На конференции «ShippingRU 2025: контейнеры» эксперты поделятся фактами и обменяются профессиональными мнениями о тенденциях развития морских и жд контейнерных перевозок в России, опытом оптимизации логистики.
    Viva ConsultКонтейнерыКонференция
    0
    13.02.2025
    IХ Ежегодная международная конференция «Логистика химической промышленности» CHEMICAL SC-2025
    Уважаемые коллеги! Партнеры!  24 апреля  2025 в г. Москве, в Отеле Золотое Кольцо (ул. […]
    Конференцияхимическая продукция
    0
    04.03.2025
    Новые спикеры «ShippingRU 2025: контейнеры»
    Среди основных вопросов конференции конъюнктура рынка контейнерных перевозок.
    ShippingRuВива КонсалтКонференция
    0
    14.02.2025
    Экспорт контейнерных грузов по жд вырос в 1,5 раза
    За шесть лет
    Контейнерные перевозкиРЖДЭкспорт
    0
    21.04.2025
    О ситуации на рынке контейнерных перевозок из Китая в Россию — 1
    Падение объема грузоперевозок через порты Дальнего Востока обусловлено недостаточной потребительской активностью в РФ.
    ModernWayКитайКонтейнерные перевозкиставки
    0


