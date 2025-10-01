Логистическая конференция #ЗАКОНТЕЙНЕРАМИ Санкт-Петербург

15 октября в Санкт-Петербурге на площадке «ПетроКонгресс» пройдет ежегодная логистическая конференция #ЗАКОНТЕЙНЕРАМИ. Представители российских ведомств, отраслевых ассоциаций, аналитических агентств, операторы, грузоотправители соберутся вместе, чтобы обсудить актуальные вопросы развития российской логистики.
Среди ключевых тем конференции:
- новые направления контейнерных сервисов
- автомобильные перевозки: проекты, потенциал, проблематика
- Московский транспортный узел: новые стандарты или передел рынка?
- развитие Северного морского пути
- и многое другое.
Свое участие уже подтвердили: Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга, РЖД, ТЛЦ «Белый Раст», транспортная группа FESCO, «Пасифик Лоджистик», «Тетрис», С-Shipping, «РусАлТранс», Safetrans Line, «Рейл Логистика», «Сухой порт «Чайковский», «ЭКОДОР», «Балтийский химический комплекс», «Дифрейт», «Трансстройгрупп», «ВТБ-Лизинг», FMG Transport Service, TALAP, «Максима Логистик», «Пром Логистика», «Дальрефтранс», «Полярная звезда», «Интранс», KTK GROUP LTD и др.