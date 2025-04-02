V Юбилейная международная конференция «Риски в морском страховании: лучшие практики, российский и международный опыт»

Адвокатское бюро ЕПАМ приглашает собственников бизнеса, топ-менеджеров и руководителей юридических департаментов принять участие в V Юбилейной международной конференции «Риски в морском страховании: лучшие практики, российский и международный опыт».
Дата и время: 11 апреля 2025 года (пятница) с 14:30 до 19:00. Регистрация гостей и приветственный кофе: 14:00 – 14:30.
Место проведения: г. Москва, ул., Неглинная, д. 4, отель «Арарат Парк Хаятт» (конференц-зал «Саргсян»). Конференция пройдет в очном формате – трансляция не предусмотрена.
О мероприятии:
В 2025 году российский рынок страхования морских услуг продолжает свою трансформацию под влиянием глобальных изменений в мировой экономике и геополитике. Развитие исламского страхования (такафула), цифровизация бизнес-процессов и разработка новых продуктов – лишь часть трендов, формирующих отрасль в настоящее время.
Главное событие рынка вновь объединит адвокатов АБ ЕПАМ, руководителей страховых и лизинговых компаний, судовладельцев, представителей портов, а также участников ВЭД. Делегаты конференции обсудят актуальные вызовы, обменяются профессиональным опытом и сформируют новые деловые связи в атмосфере конструктивного диалога.
Среди докладов конференции:
- Российский рынок морского страхования 2025: тенденции и вызовы
- Человеческий фактор и исключения из страхового покрытия: можно ли установить видимую грань?
- Инструменты защиты от киберугроз на море: продукты и стратегии
- Такафул: есть ли перспективы для рынка морского страхования?
- Судоходство на Черном море: будут ли дополнительные пакеты страхования?
- Военные риски: специфика и критерии применения
- Защита интересов российских судовладельцев и грузовладельцев в международном пространстве
- Важные уроки, которые можно извлечь из ошибок при страховании грузов
После завершения деловой части приглашаем делегатов на фуршет за бокалом игристого.
Среди спикеров:
- Алексей КАРЧЁМОВ, M, партнер, руководитель практики морского и транспортного права АБ ЕПАМ
- Валерий ЕРЕМЕНКО, к.ю.н., партнер, руководитель практики страхового права и урегулирования убытков АБ ЕПАМ
- Чинг-Хуан ХУАН, юрист практик международного торгового, таможенного, морского и транспортного права АБ ЕПАМ
- Савелий ЧЕНЦОВ, юрист практик международного торгового, таможенного, морского и транспортного права АБ ЕПАМ
- Анастасия ГАЛЁВА, юрист практик международного торгового, таможенного, морского и транспортного права АБ ЕПАМ
К участию в качестве докладчиков приглашены представители ведущих страховых компаний.
Подробная программа будет опубликована позднее.
Участие в мероприятии является бесплатным. Информация о регистрации на сайте организатора.