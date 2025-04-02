V Юбилейная международная конференция «Риски в морском страховании: лучшие практики, российский и международный опыт»

Адвокатское бюро ЕПАМ приглашает собственников бизнеса, топ-менеджеров и руководителей юридических департаментов принять участие в V Юбилейной международной конференции «Риски в морском страховании: лучшие практики, российский и международный опыт».

Дата и время: 11 апреля 2025 года (пятница) с 14:30 до 19:00. Регистрация гостей и приветственный кофе: 14:00 – 14:30.

Место проведения: г. Москва, ул., Неглинная, д. 4, отель «Арарат Парк Хаятт» (конференц-зал «Саргсян»). Конференция пройдет в очном формате – трансляция не предусмотрена.

О мероприятии:

В 2025 году российский рынок страхования морских услуг продолжает свою трансформацию под влиянием глобальных изменений в мировой экономике и геополитике. Развитие исламского страхования (такафула), цифровизация бизнес-процессов и разработка новых продуктов – лишь часть трендов, формирующих отрасль в настоящее время.

Главное событие рынка вновь объединит адвокатов АБ ЕПАМ, руководителей страховых и лизинговых компаний, судовладельцев, представителей портов, а также участников ВЭД. Делегаты конференции обсудят актуальные вызовы, обменяются профессиональным опытом и сформируют новые деловые связи в атмосфере конструктивного диалога.

Среди докладов конференции:

Российский рынок морского страхования 2025: тенденции и вызовы

Человеческий фактор и исключения из страхового покрытия: можно ли установить видимую грань?

Инструменты защиты от киберугроз на море: продукты и стратегии

Такафул: есть ли перспективы для рынка морского страхования?

Судоходство на Черном море: будут ли дополнительные пакеты страхования?

Военные риски: специфика и критерии применения

Защита интересов российских судовладельцев и грузовладельцев в международном пространстве

Важные уроки, которые можно извлечь из ошибок при страховании грузов

После завершения деловой части приглашаем делегатов на фуршет за бокалом игристого.

Среди спикеров:

Алексей КАРЧЁМОВ, M, партнер, руководитель практики морского и транспортного права АБ ЕПАМ

M, партнер, руководитель практики морского и транспортного права АБ ЕПАМ Валерий ЕРЕМЕНКО , к.ю.н., партнер, руководитель практики страхового права и урегулирования убытков АБ ЕПАМ

, к.ю.н., партнер, руководитель практики страхового права и урегулирования убытков АБ ЕПАМ Чинг-Хуан ХУАН , юрист практик международного торгового, таможенного, морского и транспортного права АБ ЕПАМ

, юрист практик международного торгового, таможенного, морского и транспортного права АБ ЕПАМ Савелий ЧЕНЦОВ , юрист практик международного торгового, таможенного, морского и транспортного права АБ ЕПАМ

, юрист практик международного торгового, таможенного, морского и транспортного права АБ ЕПАМ Анастасия ГАЛЁВА, юрист практик международного торгового, таможенного, морского и транспортного права АБ ЕПАМ

К участию в качестве докладчиков приглашены представители ведущих страховых компаний.

Подробная программа будет опубликована позднее.

Участие в мероприятии является бесплатным. Информация о регистрации на сайте организатора.