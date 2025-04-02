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V Юбилейная международная конференция «Риски в морском страховании: лучшие практики, российский и международный опыт»
02.04.2025

V Юбилейная международная конференция «Риски в морском страховании: лучшие практики, российский и международный опыт»

    • Адвокатское бюро ЕПАМ приглашает собственников бизнеса, топ-менеджеров и руководителей юридических департаментов принять участие в V Юбилейной международной конференции «Риски в морском страховании: лучшие практики, российский и международный опыт».

    Дата и время: 11 апреля 2025 года (пятница) с 14:30 до 19:00. Регистрация гостей и приветственный кофе: 14:00 – 14:30.

    Место проведения: г. Москва, ул., Неглинная, д. 4, отель «Арарат Парк Хаятт» (конференц-зал «Саргсян»). Конференция пройдет в очном формате – трансляция не предусмотрена.

    О мероприятии:

    В 2025 году российский рынок страхования морских услуг продолжает свою трансформацию под влиянием глобальных изменений в мировой экономике и геополитике. Развитие исламского страхования (такафула), цифровизация бизнес-процессов и разработка новых продуктов – лишь часть трендов, формирующих отрасль в настоящее время.

    Главное событие рынка вновь объединит адвокатов АБ ЕПАМ, руководителей страховых и лизинговых компаний, судовладельцев, представителей портов, а также участников ВЭД. Делегаты конференции обсудят актуальные вызовы, обменяются профессиональным опытом и сформируют новые деловые связи в атмосфере конструктивного диалога.

    Среди докладов конференции:

    • Российский рынок морского страхования 2025: тенденции и вызовы
    • Человеческий фактор и исключения из страхового покрытия: можно ли установить видимую грань?
    • Инструменты защиты от киберугроз на море: продукты и стратегии
    • Такафул: есть ли перспективы для рынка морского страхования?
    • Судоходство на Черном море: будут ли дополнительные пакеты страхования?
    • Военные риски: специфика и критерии применения
    • Защита интересов российских судовладельцев и грузовладельцев в международном пространстве
    • Важные уроки, которые можно извлечь из ошибок при страховании грузов

    После завершения деловой части приглашаем делегатов на фуршет за бокалом игристого.

    Среди спикеров:

    • Алексей КАРЧЁМОВ, M, партнер, руководитель практики морского и транспортного права АБ ЕПАМ
    • Валерий ЕРЕМЕНКО, к.ю.н., партнер, руководитель практики страхового права и урегулирования убытков АБ ЕПАМ
    • Чинг-Хуан ХУАН, юрист практик международного торгового, таможенного, морского и транспортного права АБ ЕПАМ
    • Савелий ЧЕНЦОВ, юрист практик международного торгового, таможенного, морского и транспортного права АБ ЕПАМ
    • Анастасия ГАЛЁВА, юрист практик международного торгового, таможенного, морского и транспортного права АБ ЕПАМ

    К участию в качестве докладчиков приглашены представители ведущих страховых компаний.

    Подробная программа будет опубликована позднее.

    Участие в мероприятии является бесплатным. Информация о регистрации на сайте организатора.


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