Форум «Терминалы и нефтебазы 2025»: профессиональный обмен опытом и обсуждение текущих отраслевых задач

27 ноября 2025 в Москве состоится первый отраслевой форум «Терминалы и нефтебазы 2025», посвящённый вопросам эксплуатации, модернизации и обеспечения безопасности объектов хранения и перевалки нефтепродуктов. Мероприятие ориентировано на специалистов терминальной инфраструктуры и объединяет представителей предприятий, технических служб, экспертных организаций и разработчиков технологических решений.

Основные направления обсуждения

В ходе мероприятия планируется рассмотреть вопросы, связанные с применением обновлённых требований промышленной безопасности, особенностями эксплуатации и модернизации резервуарных парков и трубопроводов, инженерными подходами к продлению ресурса объектов, а также цифровыми методами контроля и мониторинга.

Дополнительно будут затронуты темы промышленной, пожарной и экологической безопасности, а также вопросы, связанные с новыми технологическими и внешними рисками, включая угрозы кибербезопасности и применение беспилотных аппаратов. Отдельный блок будет посвящён вопросам развития портовой и логистической инфраструктуры.

Формат и структура программы https://neftebazaforum.ru/program

Деловая часть включает выступления специалистов предприятий, научных учреждений, экспертного сообщества и компаний-разработчиков технологий. Доклады будут посвящены результатам обследований объектов, подходам к модернизации и техническому переоснащению, управлению эксплуатационными и экологическими рисками, применению цифровых систем мониторинга и анализу инцидентов.

В рамках форума также организована выставочная зона, где будут представлены образцы оборудования и технологических решений, используемых на объектах хранения нефтепродуктов.

Комментарий программного директора форума Эльмиры Алиевой

«При формировании программы мы опирались на те вопросы, которые специалисты предприятий поднимают в ежедневной работе. Сосредоточив свое внимание о на практических аспектах: эксплуатации, модернизации, обеспечении безопасности, анализе рисков и применении новых технологий. Мы стремились создать рабочую площадку, где участники смогут обсудить действительно актуальные для себя вопросы и обменяться реальным опытом»,

— отметила программный директор форума Эльмира Алиева.

Профессиональная аудитория

Форум ориентирован на представителей нефтебаз, терминалов и распределительных пунктов, специалистов по промышленной, пожарной и экологической безопасности, инженерно-технических и проектных служб, производителей оборудования и технологий, страховых организаций и представителей логистической сферы.

Партнером мероприятия в этом году выступает компания «СОГАЗ», чьи эксперты затронут вопросы касающиеся страхования рисков террористических актов и диверсий, анализа распространённых видов убытков на терминалах и мер по снижению их вероятности.

В форуме планируют принять участие: ТПП РФ, «НОВАТЭК — Усть-Луга», «Газпром нефть», «Газпромнефть Терминал», «Газпромнефть Терминал СПб», «Новороснефтесервис», «Газпромнефть Марин Бункер», «Русснефть», «ЛУКОЙЛ-Транс», «ЛИКАРД», «Татнефть», «НЗНП», «Ровеньковская нефтебаза», «ОТЭКО», «ГАЗПРОМ СТРОЙТЭК», «Газпром газнадзор», Росрезерв, ФГБУ ВНИИПО МЧС России, «РОСНАНО», АЦ ТЭК, ИНТИ, Kept, Б1, НААНС-Медиа, «Каланча», НИИПХ Росрезерва, «Морстройтехнология», «МОРНЕФТЕГАЗСТРОЙ РС», «ТЭК ИНЖИНИРИНГ», «ВСТ», «Метеоспецприбор», «Микроника», НТФ «БАКС», «ИРТЭ» (РЖД) и многие другие.

Организаторы Форума: АНО АРРФК, ООО «Квадрат ресурс»

