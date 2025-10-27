Информационно-аналитическое агентство
Код выживания: как логистика ищет новые маршруты в турбулентности?
27.10.2025

    • Глобальная нестабильность больше не является временным явлением. Это новая реальность, в которой логистика превратилась из вспомогательной функции в стратегический актив. Именно поиску практических решений для работы в этих условиях была посвящена отраслевая конференция «Логистика в условиях турбулентности: мультимодальные решения для новых транспортных реалий», состоявшаяся 23-24 октября в Санкт-Петербурге. Организатор конференции — Extra Conference (extraconf.ru)

    От теории к практике: мероприятие сразу же сместило фокус с обсуждения проблем на разбор рабочих инструментов. При этом основной ценностью, конечно же, стал обмен реальными кейсами между лидерами рынка. Модератором первой сессии выступил генеральный директор компании «МАРИНЕРУС» Алексей Зайцев, задав тон своим докладом о стратегической роли Беломорско-Балтийского канала для арктической логистики.

    Первый день был насыщен выступлениями ключевых игроков. Спикеры детально разобрали логистические возможности всех ключевых направлений. Директор филиала «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» (входит в FESCO) в Санкт-Петербурге Георгий Ремизов и коммерческий директор компании «Силмар» Андрей Нараевский, проанализировали текущее состояние и перспективы линейного судоходства на Балтике и Черном море, отметив переход от кризиса к новым возможностям. А генеральный директор «Новоморснаб» Алексей Гармаш оценил потенциал контейнерного рынка Азово-Черноморского бассейна, задавшись вопросом: спящий гигант или будущий логистический хаб?

    Особое внимание было уделено интеграции различных видов транспорта. Николай Щербинин — руководитель отдела маркетинга и аналитики «Евросиб СПб – ТС» — очертил новые контуры развития судоходства на Дальнем Востоке, а Генеральный директор «Нефтехимтранс» Алексей Шаров представил актуальные данные по ставкам и ограничениям по маршрутам международного транспортного коридора «Север-Юг».

    Вторая и третья сессии были посвящены операционным аспектам, а их модераторами выступили Ирина Третьякова — заместитель директора по ДПО, ИПМЭиТ СПбПУ Петра Великого и Олег Торош — Президент Общероссийской общественной организации «Водители России». Участники обсуждали кадровую безопасность и эмоциональную усталость в логистике, что стало неожиданно актуальной темой. Компания «ТопФрейм» представила свой взгляд на три кита роста сюрвейерской компании: люди, технологии и стратегия. Финансовые эксперты рассказали о новых платежных коридорах и эффективной работе с валютой в условиях санкционного давления.

    Завершением конференции стала эксклюзивная экскурсия на многопрофильный терминально-логистический комплекс «Модуль Южный», организованная стратегическим партнером конференции – компанией «Модуль». Участники смогли вживую увидеть работу контейнерной площадки и складов, задать вопросы администрации терминала и получить детальное представление о его возможностях. Этот практический опыт стал идеальным дополнением к теоретическим дискуссиям.

    Итогом двухдневного мероприятия, организованного компанией Extra Conference стало четкое понимание: отрасль не просто адаптируется, а активно строит новые маршруты и связи. Успех в современной логистике зависит от скорости обмена практическим опытом и выстраивания надежных партнерских сетей. Подобные площадки, где теория сразу подкрепляется живыми кейсами и реальными объектами, становятся необходимым инструментом для принятия стратегических решений в условиях нулевой видимости.

    Организаторы конференции выражают огромную благодарность докладчикам и участникам мероприятия. До встречи в следующем году!


