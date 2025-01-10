7-я Транспортная конференция «ShippingRU 2025» в этот раз будет посвящена вопросам контейнерной логистики и выйдет в формате «ShippingRU 2025: контейнеры».
Дата и место проведения: 27 марта 2025, Санкт-Петербург
Организатор: ВИВА КОНСАЛТ
При поддержке Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга
Официальное издание: газета «Транспорт России»
Юридический партнер: Юридическая фирма «Ремеди»
Отечественный рынок контейнерных перевозок сегодня сталкивается с беспрецедентными вызовами: направления движения грузов меняются с Запада на Восток и обратно; порты и железная дорога держат транспортно-логистическую отрасль в неизменном напряжении, добавляет рисков и волатильная финансовая составляющая перевозок. В такой острый период изменений требуются оперативные решения и открытый диалог между игроками рынка.
На конференции «ShippingRU 2025: КОНТЕЙНЕРЫ» эксперты поделятся фактами и профессиональным мнением о тенденциях развития морских и жд перевозок России, опытом оптимизации логистики. Кроме того, делегаты смогут пообщаться друг с другом в неформальной обстановке.
Среди основных вопросов конференции:
- Конъюнктура рынка контейнерных перевозок.
- Проблематика и узкие места основных маршрутов: Дальний Восток, Балтика, Азово-Черноморский бассейн, МТК «Сервер-Юг», Севморпуть.
- Морские перевозки. Развитие портовой инфраструктуры.
- Контейнерные линии.
- ЖД логистика. Работа операторов в новых реалиях.
- Транспортно-логистические центры и СЭЗ.
- Экономика контейнерной логистики и антикризисные стратегии.
Получить подробную информацию об условиях участия в конференции можно по тел. +7 (958) 197-75-03 (многоканальный, набирайте +7), либо по адресу info@vivaconsult.ru
https://vivaconsult.ru/conferences/shippingru/
Будем рады видеть вашу компанию среди участников предстоящей конференции!
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