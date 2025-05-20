Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Российская логистическая компания открывает склад в Италии
20.05.2025

Российская логистическая компания открывает склад в Италии

    • Российский оператор в сфере логистики и складских услуг BMJ-Logistics открывает новый склад консолидации и маркировки импортируемой в Россию продукции. Как сообщили SeaNews в компании, объект расположен в городе Монца, в 18 километрах от Милана – одного из ключевых логистических и индустриальных центров Италии.

    Российская логистическая компания открывает склад в Италии

    Новый склад станет важной частью логистической инфраструктуры BMJ-Logistics, ориентированной на обслуживание российских и международных клиентов, в том числе в сегменте fashion и товаров народного потребления, отметили в компании. Он будет выполнять функции консолидации, маркировки, подготовки товаров к отправке в Россию и на другие консолидационные склады компании.

    Открытие площадки запланировано на июнь 2025 года. В настоящее время на складе ведутся завершающие ремонтные работы, после чего начнется полноценная операционная деятельность. Склад в Монце будет оказывать услуги как для российских, так и для европейских клиентов.

    «Мы выбрали Италию для открытия нового склада, учитывая стратегическое расположение страны в центре Европы и развитую инфраструктуру, что позволяет нам обеспечивать быструю и эффективную доставку товаров наших клиентов – российских импортеров. Италия является важным логистическим хабом, особенно для таких отраслей, как мода и потребительские товары, где мы специализируемся, – пояснили в компании, отвечая на вопрос SeaNews о причине выбора локации. – Это решение позволит нам расширить возможности по хранению и обработке грузов, повысить качество сервиса для наших клиентов в России и Европе, а также оптимизировать цепочки поставок».

    На вопрос о возможном риске санкций в BMJ-Logistics ответили: «Мы тщательно оцениваем все возможные риски, включая санкционные ограничения. Мы работаем в полном соответствии с международным законодательством и требованиями российских регуляторов. Наш опыт, партнерские связи и лицензии позволяют нам гарантировать устойчивость, безопасность и законность всех операций».

    «Мы видим большой потенциал в развитии сервисов консолидации и маркировки для наших клиентов из России и Европы. Ввод в эксплуатацию нового склада – важный шаг в развитии инфраструктуры и укреплении позиций на международном рынке логистических услуг», – отметил руководитель европейского подразделения BMJ-Logistics Феликс Херсонский.

    Помимо Италии, BMJ-Logistics управляет собственными складскими комплексами в России, Германии и Латвии. «Такая географическая диверсификация позволяет нам гибко реагировать на запросы рынка и поддерживать надежность логистических цепочек», – подчеркнули в компании.

    Фото: BMJ-Logistics


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    10.01.2025
    Приоритетные векторы развития компании E-line в 2025 году
    Наша миссия – быть надёжным партнёром для клиентов, даже когда возникают трудности
    E-LineЛогистикаприоритетыцепочки поставок
    0
    27.02.2025
    Логистические итоги и прогнозы — 3
    Мы ожидаем дальнейшего уменьшения ставок еще на 10-15%.
    Shuttle LogisticИтогиЛогистикаПрогнозы
    0
    16.04.2025
    Американские тарифы и российская логистика
    Вопрос пошлин – вопрос политический. Что в этой ситуации может быть предпринято?
    BarrusЛогистикаПошлиныТарифы
    0
    21.02.2025
    Логистические итоги и прогнозы — 2
    Мы отмечаем снижение спроса на логистические сервисы со стороны производителей и дистрибьюторов
    FM LogisticИтогиЛогистикаПрогнозы
    0
    28.02.2025
    Логистические итоги и прогнозы — 4
    Инфраструктурные ограничения, особенно на Восточном полигоне, не позволят значительно нарастить объем экспорта, а сложности с платежами ограничат рост импортных поставок.
    ModernWayИтогиЛогистикаПрогнозы
    0
    05.05.2025
    О ситуации на рынке контейнерных перевозок из Китая в Россию — 4
    Если раньше колебания уровня фрахта носили прогнозируемый выраженный сезонный характер, то в последние несколько лет наблюдается противоположный сценарий.
    FM LogisticКитайЛогистикаставки
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    20.05.2025 Апрельский рекорд FESCO
    20.05.2025 «ТрансКонтейнер» приобрёл гибридные ричстакеры для терминалов
    20.05.2025 Yang Ming нацеливается на 20-тысячники
    19.05.2025 Турецкая линия Arkas заказала контейнеровозы
    19.05.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 20, 2025
    16.05.2025 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    Госрегулирование Показать всё
    19.05.2025 Назначения в ФТС
    19.05.2025 В.Путин поручил определить инфраструктурного оператора Трансарктического коридора
    16.05.2025 Назначение в ФТС
    16.05.2025 Россия и Иран начали изыскания в рамках проекта строительства жд линии Решт – Астара
    15.05.2025 Запущен эксперимент по цифровизации перевозок зерна
    15.05.2025 ЕАЭС и Монголия завершили переговоры по временному торговому соглашению
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •