Российская логистическая компания открывает склад в Италии

Российский оператор в сфере логистики и складских услуг BMJ-Logistics открывает новый склад консолидации и маркировки импортируемой в Россию продукции. Как сообщили SeaNews в компании, объект расположен в городе Монца, в 18 километрах от Милана – одного из ключевых логистических и индустриальных центров Италии.

Новый склад станет важной частью логистической инфраструктуры BMJ-Logistics, ориентированной на обслуживание российских и международных клиентов, в том числе в сегменте fashion и товаров народного потребления, отметили в компании. Он будет выполнять функции консолидации, маркировки, подготовки товаров к отправке в Россию и на другие консолидационные склады компании.

Открытие площадки запланировано на июнь 2025 года. В настоящее время на складе ведутся завершающие ремонтные работы, после чего начнется полноценная операционная деятельность. Склад в Монце будет оказывать услуги как для российских, так и для европейских клиентов.

«Мы выбрали Италию для открытия нового склада, учитывая стратегическое расположение страны в центре Европы и развитую инфраструктуру, что позволяет нам обеспечивать быструю и эффективную доставку товаров наших клиентов – российских импортеров. Италия является важным логистическим хабом, особенно для таких отраслей, как мода и потребительские товары, где мы специализируемся, – пояснили в компании, отвечая на вопрос SeaNews о причине выбора локации. – Это решение позволит нам расширить возможности по хранению и обработке грузов, повысить качество сервиса для наших клиентов в России и Европе, а также оптимизировать цепочки поставок».

На вопрос о возможном риске санкций в BMJ-Logistics ответили: «Мы тщательно оцениваем все возможные риски, включая санкционные ограничения. Мы работаем в полном соответствии с международным законодательством и требованиями российских регуляторов. Наш опыт, партнерские связи и лицензии позволяют нам гарантировать устойчивость, безопасность и законность всех операций».

«Мы видим большой потенциал в развитии сервисов консолидации и маркировки для наших клиентов из России и Европы. Ввод в эксплуатацию нового склада – важный шаг в развитии инфраструктуры и укреплении позиций на международном рынке логистических услуг», – отметил руководитель европейского подразделения BMJ-Logistics Феликс Херсонский.

Помимо Италии, BMJ-Logistics управляет собственными складскими комплексами в России, Германии и Латвии. «Такая географическая диверсификация позволяет нам гибко реагировать на запросы рынка и поддерживать надежность логистических цепочек», – подчеркнули в компании.

Фото: BMJ-Logistics