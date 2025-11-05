Информационно-аналитическое агентство
Операторы проектов на нефтегазовом шельфе встретились со своими поставщиками и подрядчиками
05.11.2025

Операторы проектов на нефтегазовом шельфе встретились со своими поставщиками и подрядчиками

    • 31 октября 2025 года в Москве состоялась XVIII ежегодная конференция «Подряды на нефтегазовом шельфе» (НЕФТЕГАЗШЕЛЬФ-2025), организованная компанией МНК. Это традиционное место встречи операторов нефтегазовых проектов на шельфе со своими поставщиками и подрядчиками.

    В работе конференции приняли участие делегации Газпром, Газпром нефть, Роснефть, Газпром нефть шельф, Газпром шельфпроект, Филиал «Шельф» Газпром инвест, Газпромнефть-Снабжение, РусГазАльянс, Росгеология, МеКаМинефть, СПМБМ «МАЛАХИТ», НПФ «Пакер», Арктический Научный Центр, Центр морских исследований МГУ, БурСервис, ТОФС, Газпромбанк, а также представители ведущих нефтесервисных, инжиниринговых и судостроительных предприятий, производителей оборудования и проектных организаций

    Участники конференции обсудили обзор проектов ПАО «Газпром» по обустройству морских нефтегазовых месторождений на континентальном шельфе и создание Ассоциации «Шельф» для координации отраслевых усилий. Рассмотрели комплексный проектный подход и государственную поддержку импортозамещения, включая программы реверс-инжиниринга иностранного оборудования для подводной добычи. Уделили внимание разработке подводных манифольдов и технологиям строительства в проекте Южно-Киринского месторождения. Обсудили реализацию шельфовых проектов в условиях санкций. Значимыми темами также стали эксплуатация и ремонт плавучих буровых установок, модернизация судов обеспечения и развитие флота для морских проектов. Важное внимание уделено автоматизации логистических процессов и применению инновационных технологий при проектировании подводных комплексов и освоении арктических и дальневосточных акваторий.

    Ежегодная конференция «Подряды на нефтегазовом шельфе», проводимая компанией МНК, более четверти века присутствующей на рынке деловых мероприятий, — удобная площадка для профессионального диалога, налаживания контактов и расширения сотрудничества между предприятиями топливно-энергетического комплекса, их подрядчиками и поставщиками.

     

    Телефоны: +7 (495) 514-4468, +7 (495) 514-5856

    E-mail: info@n-g-k.ru

    Сайт: www.n-g-k.ru


  •  




