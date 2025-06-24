III конференция «Эксплуатация и модернизация портов и терминалов России 2025» — деловое мероприятие, которое затрагивает наиболее важные вопросы портовой деятельности от технических до коммерческих составляющих, аспекты инвестиций и строительства, а также межотраслевое взаимодействие.

Дата и место проведения: 21 октября, Санкт-Петербург, Петроконгресс

Организатор: ВИВА КОНСАЛТ

Официальное издание: газета «Транспорт России»

Юридический партнер: Юридическая фирма «Ремеди»

В настоящий момент перед морскими и речными портами стоит множество внутренних и внешних задач. Несмотря на все сложности, перевалка в портах России растет и приближается к досанкционным показателям. Изменение маршрутов грузопотоков, а подчас и номенклатуры грузов на разных направлениях, требуют от портовой деятельности технической гибкости и соответствующие изменения инфраструктуры.

Отрасль продолжает работу и в вопросах импортозамещения: на первый план выходят все больше отечественных проектов и компаний.

За последнее время многие портовики приобрели уникальный опыт, которым могут поделиться с коллегами на конференции. Кроме того, портам, как транспортным мультимодальным узлам, остро необходим диалог со смежными отраслевыми организациями и инвесторами.

Целевая аудитория: порты и терминалы, железные дороги, производители портового оборудования, судостроительные заводы, разработчики ПО, государственные организации, проектные организации, транспортно-логистические компании, инвестиционные и лизинговые компании, банки и др. смежные с портовой и стивидорной деятельностью специализации.

Среди основных вопросов:

Портовые мощности Российской Федерации. Драйверы роста перевалки и развития портовой инфраструктуры.

Гидротехническое строительство и дноуглубление.

Модернизация портов и терминалов.

Инновационные технологии и оборудование для портов. Отечественные проекты, импортозамещение.

Порт как мультимодальный транспортный узел.

Государственно-частное партнерство в портовой отрасли.

Получить подробную информацию об условиях участия в конференции Вы можете у наших консультантов по тел. +7(958)19-77-503, либо, направив письмо на info@vivaconsult.ru

Будем рады видеть Вашу компанию среди участников предстоящей конференции!

Реклама. ООО «ВИВА КОНСАЛТ». ERID:2SDnjcHTfyF