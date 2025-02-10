Контейнерооборот Каспийского бассейна в декабре 2024 вырос в 2 раза

В декабре 2024 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна вырос относительно показателя декабря 2023 года в 2,7 раза.

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт увеличился на 61%, экспорт – в 18,6 раза, каботаж – на 35,3%.

Доля Каспийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в декабре 2024 года соответствовала 0,2%.

Груженых контейнеров было обработано в 3,1 раза больше, чем в декабре 2023 года. Груженых рефконтейнеров не было.

62,2% груженых контейнеров прошло в импорте, 35,3% – в экспорте, 2,4% – в каботаже.

Перевалка порожних контейнеров выросла в 2,6 раза.

В отчетном месяце доля порта Оля в общем контейнерообороте Каспийского бассейна составляла 65%, Астрахань перевалила 35%.

Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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