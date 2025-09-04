9-10 декабря 2025
EVENT-ХОЛЛ «ИнфоПространство»
VII Международная конференция «ТрансКонт 2025»: Определяя будущее контейнерной логистики в России
Приглашаем Вас на VII Международную конференцию «ТрансКонт 2025», ключевую платформу для профессионалов контейнерной логистики в РФ.
Конференция пройдет 9-10 декабря в Москве, в современном Конгресс-Холле Инфопространство.
Ежегодно конференция собирает представителей государственных органов, крупнейших логистических компаний, морских портов, железнодорожных операторов, грузовладельцев и других участников рынка.
Вас ждет насыщенная двухдневная программа, мы внимательно отслеживаем динамику контейнерного рынка и в начале декабря 2025 года детально разберем наиболее важные тенденции:
9 декабря: Основной день конференции, включающий аналитические обзоры, экспертные выступления и обсуждение практических кейсов.
— Сессия «Контейнерный транзит: нужен ли он России?»
— Сессия: «ТрансКонт без купюр: Откровенный разговор с грузовладельцами»
— Сессия «Коридор Север-Юг: без пустой болтовни»
— Дискуссионная сессия «СМП для контейнеров: мифы и реальность»
Завершит день неформальный вечерний прием – TransCont Dinner.
10 декабря: Бизнес-завтрак “TransCont Breakfast” в изысканном ресторане «Зимний сад» отеля Golden Ring. Участие в завтраке оплачивается отдельно, количество мест ограничено.
В прошлом году «ТрансКонт» собрал более 200 участников из разных стран мира, зарекомендовав себя как авторитетная площадка для обсуждения ключевых вопросов отрасли. Будем рады видеть вашу компанию в числе участников и партнеров «ТрансКонт 2025».
руководитель проекта
«TRANSCONT»
Васильева Елена
моб.: +7 (918)495-48-21
e-mail: elena@bsforum.ru
Реклама. ООО «Хеви Ворлд». ERID:2SDnjbshpyU