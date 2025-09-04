9-10 декабря 2025

EVENT-ХОЛЛ «ИнфоПространство»

VII Международная конференция «ТрансКонт 2025»: Определяя будущее контейнерной логистики в России

Приглашаем Вас на VII Международную конференцию «ТрансКонт 2025», ключевую платформу для профессионалов контейнерной логистики в РФ.

Конференция пройдет 9-10 декабря в Москве, в современном Конгресс-Холле Инфопространство.

Ежегодно конференция собирает представителей государственных органов, крупнейших логистических компаний, морских портов, железнодорожных операторов, грузовладельцев и других участников рынка.

Вас ждет насыщенная двухдневная программа, мы внимательно отслеживаем динамику контейнерного рынка и в начале декабря 2025 года детально разберем наиболее важные тенденции:

9 декабря: Основной день конференции, включающий аналитические обзоры, экспертные выступления и обсуждение практических кейсов.

— Сессия «Контейнерный транзит: нужен ли он России?»

— Сессия: «ТрансКонт без купюр: Откровенный разговор с грузовладельцами»

— Сессия «Коридор Север-Юг: без пустой болтовни»

— Дискуссионная сессия «СМП для контейнеров: мифы и реальность»

Завершит день неформальный вечерний прием – TransCont Dinner.

10 декабря: Бизнес-завтрак “TransCont Breakfast” в изысканном ресторане «Зимний сад» отеля Golden Ring. Участие в завтраке оплачивается отдельно, количество мест ограничено.

В прошлом году «ТрансКонт» собрал более 200 участников из разных стран мира, зарекомендовав себя как авторитетная площадка для обсуждения ключевых вопросов отрасли. Будем рады видеть вашу компанию в числе участников и партнеров «ТрансКонт 2025».

руководитель проекта

«TRANSCONT»

Васильева Елена

моб.: +7 (918)495-48-21

e-mail: elena@bsforum.ru

www.bsforum.ru

