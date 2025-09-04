Информационно-аналитическое агентство
VII Международная конференция "ТрансКонт 2025": Определяя будущее контейнерной логистики в России
04.09.2025

VII Международная конференция «ТрансКонт 2025»: Определяя будущее контейнерной логистики в России

    • 9-10 декабря 2025

    EVENT-ХОЛЛ «ИнфоПространство»

    VII Международная конференция «ТрансКонт 2025»: Определяя будущее контейнерной логистики в России

    Приглашаем Вас на VII Международную конференцию «ТрансКонт 2025», ключевую платформу для профессионалов контейнерной логистики в РФ.

    Конференция пройдет 9-10 декабря в Москве, в современном Конгресс-Холле Инфопространство.

    Ежегодно конференция собирает представителей государственных органов, крупнейших логистических компаний, морских портов, железнодорожных операторов, грузовладельцев и других участников рынка.

    Вас ждет насыщенная двухдневная программа, мы внимательно отслеживаем динамику контейнерного рынка и в начале декабря 2025 года детально разберем наиболее важные тенденции:

    9 декабря: Основной день конференции, включающий аналитические обзоры, экспертные выступления и обсуждение практических кейсов.

    — Сессия «Контейнерный транзит: нужен ли он России?»

    — Сессия: «ТрансКонт без купюр: Откровенный разговор с грузовладельцами»

    — Сессия «Коридор Север-Юг: без пустой болтовни»

    — Дискуссионная сессия «СМП для контейнеров: мифы и реальность»

    Завершит день неформальный вечерний прием – TransCont Dinner.

    10 декабря: Бизнес-завтрак “TransCont Breakfast” в изысканном ресторане «Зимний сад» отеля Golden Ring. Участие в завтраке оплачивается отдельно, количество мест ограничено.

    В прошлом году «ТрансКонт» собрал более 200 участников из разных стран мира, зарекомендовав себя как авторитетная площадка для обсуждения ключевых вопросов отрасли. Будем рады видеть вашу компанию в числе участников и партнеров «ТрансКонт 2025».

     

    руководитель проекта

    «TRANSCONT»

    Васильева Елена

     

    моб.: +7 (918)495-48-21

    e-mail: elena@bsforum.ru

    www.bsforum.ru

     

    Реклама. ООО «Хеви Ворлд». ERID:2SDnjbshpyU

     


    • Добавить комментарий

