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Первая тестовая ж/д перевозка с использованием навигационной пломбы из Владивостока в Минск
24.06.2026

Первая тестовая ж/д перевозка с использованием навигационной пломбы из Владивостока в Минск

    • Транспортная группа FESCO совместно с Центром развития цифровых платформ (ЦРЦП, уполномоченный национальный оператор пломбирования в России) успешно провели первую тестовую железнодорожную перевозку с использованием навигационной пломбы на маршруте Владивосток – Минск.

    Как сообщили SeaNews в FESCO, электронное устройство было установлено во Владивостокском морском торговом порту (ВМТП, входит в FESCO) на контейнер, прибывший из Китая в рамках линейного сервиса Группы. После этого в составе регулярного поезда контейнер был отправлен на станцию Колядичи в Минске.

    На всем маршруте следования информация о перевозке и состоянии навигационной пломбы передавалась в информационные системы российского и белорусского операторов пломбирования. Мониторинг осуществлялся в режиме реального времени вплоть до прибытия контейнера на станцию назначения в Республике Беларусь.

    Тестовая перевозка проводилась FESCO и ЦРЦП для отработки механизма использования данных устройств в преддверии второго этапа реализации Соглашения о применении навигационных пломб в странах ЕАЭС, который начнет действовать с 31 июля 2026 года и распространяется в том числе на транзитные железнодорожные перевозки товаров легкой промышленности и радиоэлектроники.

    «Внедрение электронных навигационных пломб – важный элемент цифровизации логистики на пространстве ЕАЭС. Такие решения позволяют обеспечить прозрачность перевозок, повысить сохранность грузов и сократить количество контрольных процедур в пути следования. Для FESCO участие в тестировании нового механизма позволяет заранее подготовить операционные процессы к работе по новым правилам. В ближайшее время планируем провести дополнительные тестовые отправки, в том числе из Республики Беларусь во Владивосток, а также на маршрутах через сухопутные погранпереходы из Китая в страны ЕАЭС», – отметил директор по работе с клиентами «ФЕСКО Интегрированный Транспорт» (входит в FESCO) Александр Трошкин.

    «На всем маршруте применялась одна пломба, что является одним из основных принципов Соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб. Для реализации данного принципа мы выстроили четкое взаимодействие между уполномоченными национальными операторами и участниками перевозочного процесса. Информация о перевозке с навигационной пломбой доступна контролирующим органам государств-членов ЕАЭС, по территории которых осуществляется перевозка, что обеспечивает единую доверенную среду перевозки», – рассказал генеральный директор ЦРЦП Артём Попов.

    Соглашение о применении навигационных пломб на территории ЕАЭС для отслеживания перевозок реализуется в три этапа, напомнили FESCO. Первый стартовал в феврале 2026 года и распространяется на отдельные категории товаров, перевозимых автомобильным и железнодорожным транспортом в соответствии с процедурой таможенного транзита, экспорта и взаимной торговли. Второй этап Соглашения стартует 31 июля 2026 года, под его действие подпадают транзитные автомобильные перевозки всех видов товаров и железнодорожные перевозки изделий легкой промышленности и радиоэлектроники. Третий этап запланирован на 27 мая 2027 года, после которого применение навигационных пломб станет обязательным для всех товаров, перевозимых железнодорожным транспортом в рамках таможенного транзита.

    Фото: FESCO


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