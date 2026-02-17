НХТК организует тестовую отправку контейнерного поезда из 142 условных вагонов

Нефтехимическая транспортная компания (НХТК) начнет отправлять длинносоставные контейнерные поезда из 142 условных вагонов. Тестовую перевозку по новой технологии планируется организовать в первом квартале 2026 года, сообщил в интервью «РЖД-ТВ» генеральный директор НХТК Александр Сапронов.

В 2025 году. рассказал он, НХТК совместно с РЖД внедрила технологию формирования длинносоставных контейнерных поездов из 125 условных вагонов. Всего за год компания отправила свыше 120 таких составов с химическими грузами в направлении портов Дальнего Востока, установив для себя рекордную планку в декабре – 20 поездов за месяц.

Теперь в НХТК готовы перейти к формированию контейнерных поездов из 142 условных вагонов. «Технологически мы к этому готовы, и у нас есть поддержка РЖД в этом вопросе, – сказал А.Сапронов. – Надеюсь, что в феврале-марте мы начнем отправки таких контейнерных поездов и будем в этом первыми. Это будет прорыв для сети».

В компании рассчитывают, что организация перевозок длинносоставных контейнерных поездов позволит разгрузить инфраструктуру сети за счет сокращения задействованного парка и сократить оборот вагонов. Прежде всего, это актуально для дальневосточного направления.

Напомним, ООО «Нефтехимическая транспортная компания» было основано в 2018 году нефтехимическим холдингом СИБУР и железнодорожным оператором «СГ-транс» для организации перевозки СУГ. СИБУР и «СГ-транс» владеют долями в НХТК на паритетной основе.

В «СГ-транс» инициативу НХТК по внедрению новых технологических подходов поддержали, отметив имеющиеся резервы для повышения эффективности работы погранпереходов.

«Увеличение длины составов — это не самоцель, а способ более рационально использовать пропускные способности инфраструктуры. Мы, как соучредители НХТК, видим в этой инициативе потенциал для развития экспортных коридоров, в том числе в Китай и страны АТР. Это резервы, которые нам нужно задействовать на востоке для стабильной логистики СУГ и нефтехимии», — отметил генеральный директор АО «СГ-транс» Сергей Чеканов.

Ранее в «СГ-транс» уже обращали внимание на ограничения, сдерживающие логистику СУГ через пункт пропуска Забайкальск-Манчжурия. Как отмечали в компании, этот погранпереход способен пропускать до 1 млн тонн в год сжиженных углеводородов в железнодорожных цистернах, однако фактически отгружается только 33% от этого объема. Причина недозагрузки – технология передачи цистерн на китайскую сторону. В соответствии с Правилами перевозки опасных грузов на сети Китайских железных дорог отправки СУГ должны осуществляться группами по 6 груженых вагонов с обязательными вагонами прикрытия, при этом в составе поезда допускается не более 18 груженых вагонов с углеводородами. Пересмотр этой технологии, считают в «СГ-транс», позволил бы кратно нарастить отгрузки СУГ в этом направлении.

В РЖД ставят задачу увеличить курсирование регулярных ускоренных контейнерных поездов через Забайкальск, напомнили в «СГ-транс». О том, что работа «по увеличению обмена поездами через железнодорожные пункты пропуска» будет продолжена, говорил в ходе итогового заседания правления холдинга первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Сергей Павлов.

Фото: сгенерировано ИИ, предоставлено «СГ-транс»