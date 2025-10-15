Импорт плодоовощной продукции в Красноярский край растет

Красноярская таможня фиксирует рост импорта плодоовощной продукции, сообщает Федеральная таможенная служба в своем телеграм-канале.

За 9 месяцев 2025 года объем поставок импортной плодоовощной продукции в Красноярский край увеличился почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основной ассортимент составляют томаты, кабачки, груши, виноград и персики. Лидерами поставок традиционно остаются Китай и Узбекистан.

В преддверии осенне-зимнего сезона активно ввозится так называемый «антипростудный набор»: только в сентябре в регион поступило 24 тонны лимонов, 30 тонн имбиря и 362 тонны чеснока.

Кроме того, ассортимент импортных продуктов расширяется. По информации таможни, в 2025 году в край впервые завезли тапиоку (2,4 тонны), используемую, в частности, для приготовления бабл-чая, что бы это ни значило.

Фото: ФТС