Импорт плодоовощной продукции в Красноярский край растет
15.10.2025

Импорт плодоовощной продукции в Красноярский край растет

    • Импорт плодоовощной продукции в Красноярский край растетКрасноярская таможня фиксирует рост импорта плодоовощной продукции, сообщает Федеральная таможенная служба в своем телеграм-канале.

    За 9 месяцев 2025 года объем поставок импортной плодоовощной продукции в Красноярский край увеличился почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Основной ассортимент составляют томаты, кабачки, груши, виноград и персики. Лидерами поставок традиционно остаются Китай и Узбекистан.

    В преддверии осенне-зимнего сезона активно ввозится так называемый «антипростудный набор»: только в сентябре в регион поступило 24 тонны лимонов, 30 тонн имбиря и 362 тонны чеснока.

    Кроме того, ассортимент импортных продуктов расширяется. По информации таможни, в 2025 году в край впервые завезли тапиоку (2,4 тонны), используемую, в частности, для приготовления бабл-чая, что бы это ни значило.

    Фото: ФТС


    Новости по теме
    05.08.2025
    Обнулены ввозные пошлины на сульфиды натрия и эфиры целлюлозы
    Решение направлено на поддержку металлургических и химических предприятий стран ЕАЭС.
    ЕАЭСИмпорттаможенные пошлиныХимические грузы
    0
    11.08.2025
    Импорт нектаринов на Урал вырос в 2,2 раза
    Более 3 тыс. тонн нектаринов, персиков, абрикосов, сливы и черешни общей стоимостью 600 млн рублей ввезено на Урал с начала года.
    ИмпортСтатистика таможниУралФрукты
    0
    12.08.2025
    Импорт фармацевтической продукции из Евросоюза в РФ, январь-май 2025
    Поставки в денежном выражении увеличились.
    Только для подписчиков
    2025ЕвросоюзЕвростатИмпорт
    0
    24.01.2025
    Определен порядок беспошлинного ввоза в Россию картофеля, моркови и яблок
    Решение действует до 31 июля этого года включительно
    Беспошлинный ввозМинсельхозовощиФрукты
    0
    12.02.2025
    Импорт одежды из ЕС в РФ, январь-ноябрь 2024
    Латвия и Хорватия нарастили поставки
    Только для подписчиков
    2024ЕвросоюзЕвростатИмпорт
    0
    11.04.2025
    Российский экспорт и импорт, 2 месяца 2025
    Внешнеторговый оборот России по итогам января-февраля 2025 года составил 60,1 млрд долларов.
    2025Внешняя торговляИмпортФТС
    0


