Растет экспорт из ОЭЗ «Калуга»

Калужские таможенники фиксируют рост экспорта продукции, производимой резидентами ОЭЗ, сообщает Федеральная таможенная служба в своем телеграм-канале.

Предприятия Калужской области, расположенные на территории особой экономической зоны, активно наращивают экспортную деятельность по поставкам бумажных изделий и плит МДФ/ДСП. Ключевые направления экспорта включают страны ЕАЭС, Средней Азии и Ближнего Востока.

За 9 месяцев 2025 года объем поставок увеличился в 2 раза. За этот период вывезено более 100 тыс. тонн продукции, как отмечают в ФТС, ее основное преимущество – высокое качества сырья и использование современных технологий.

«Калужская таможня способствует эффективной работе резидентов ОЭЗ. Мы оперативно проводим таможенный контроль в отношении технологического оборудования, необходимого для производственных мощностей. Благодаря процедуре свободной таможенной зоны предприятия получают возможность ввозить необходимые товары без уплаты пошлин и налогов, что создает дополнительные льготы и стимулирует развитие бизнеса», – отметил и.о. начальника Калужской таможни Александр Стефанов.

Фото: ФТС