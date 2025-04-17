Погрузка на экспорт по жд железной руды, 3 месяца 2025

В январе-марте 2025 года погрузка железной руды на экспорт на сети РЖД выросла на 13,3%, сообщили «Российские железные дороги» в своем телеграм-канале.

Всего на экспорт было погружено 3,7 млн тонн. В том числе в восточном направлении было отправлено 2,1 млн тонн (+20,5%), в западном направлении перевезли 706,8 тыс. тонн (+9,6%), в южном – 907 тыс. тонн (+2,1%).

Лидерами по объёму погрузки железной руды среди российских регионов стали:

Белгородская область (1,1 млн тонн),

Забайкальский край (875 тыс. тонн),

Еврейская автономная область (674 тыс. тонн).

Фото: РЖД