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Судно FESCO завершило самую длительную антарктическую экспедицию
17.04.2025

Погрузка на экспорт по жд железной руды, 3 месяца 2025

    • В январе-марте 2025 года погрузка железной руды на экспорт на сети РЖД выросла на 13,3%, сообщили «Российские железные дороги» в своем телеграм-канале.

    Всего на экспорт было погружено 3,7 млн тонн. В том числе в восточном направлении было отправлено 2,1 млн тонн (+20,5%), в западном направлении перевезли 706,8 тыс. тонн (+9,6%), в южном – 907 тыс. тонн (+2,1%).

    Лидерами по объёму погрузки железной руды среди российских регионов стали:

    • Белгородская область (1,1 млн тонн),
    • Забайкальский край (875 тыс. тонн),
    • Еврейская автономная область (674 тыс. тонн).

    Фото: РЖД


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