Погрузка на экспорт по жд железной руды, 3 месяца 2025

В январе-марте 2025 года погрузка железной руды на экспорт на сети РЖД выросла на 13,3%, сообщили «Российские железные дороги» в своем телеграм-канале.
Всего на экспорт было погружено 3,7 млн тонн. В том числе в восточном направлении было отправлено 2,1 млн тонн (+20,5%), в западном направлении перевезли 706,8 тыс. тонн (+9,6%), в южном – 907 тыс. тонн (+2,1%).
Лидерами по объёму погрузки железной руды среди российских регионов стали:
- Белгородская область (1,1 млн тонн),
- Забайкальский край (875 тыс. тонн),
- Еврейская автономная область (674 тыс. тонн).
Фото: РЖД