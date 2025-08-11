Информационно-аналитическое агентство
Назначен первый замначальника Центра мониторинга и оперативного контроля ФТС
11.08.2025

    • Заместитель начальника Главного управления «Центр мониторинга и оперативного контроля ФТС России» Павел Романов назначен на должность первого заместителя начальника этого управления, сообщила ФТС в своем телеграм-канале.

    П.Романов в таможенных органах с 2004 года. Свой карьерный путь он начал в должности государственного таможенного инспектора отдела организации таможенного оформления и таможенного контроля Одинцовской таможни. Проходил службу в Зеленоградской таможне и Центральном таможенном управлении, где выполнял задачи по направлению применения СУР и организации таможенного контроля. С июня 2025 года занимал должность заместителя начальника ГУЦМОК ФТС России.

    Фото: ФТС


