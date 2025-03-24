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Цыплят закдекларировали электронно
24.03.2025

Цыплят закдекларировали электронно

    • Цыплят закдекларировали электронноУральские таможенники оформили 120 тысяч суточных цыплят, сообщает ФТС в своем телеграм-канале.

    Почти 8 тонн «живого груза» стоимостью свыше 8 млн рублей отправлены автотранспортом в Таджикистан. Участник ВЭД подал декларации в Уральскую электронную таможню, оформление проходило в ускоренном режиме.

    «Такой груз относится к первоочередным товарам, требующим особых условий перемещения и высокой скорости проведения таможенных операций. Данный товар удалось выпустить за 30 минут вместо 4 часов, установленных законодательством», – прокомментировал начальник Уральской электронной таможни Сергей Епифанов.

    Декларирование «живого груза» осуществляется на постоянной основе. Так, в 2024 году в страны Средней Азии было экспортировано свыше 218 тыс. особей племенных цыплят весом до 50 г и общей стоимостью около 120 млн рублей.

    Фото: ФТС


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