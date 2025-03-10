Рекорд по мимозе и перелетные лобстеры

Рекордные поставки мимозы из Абхазии оформили в преддверии 8 марта сочинские таможенники – как сообщает ФТС в своем телеграм-канале, объемы поставок «золотых» букетов почти вдвое превысили показатели прошлого сезона.

На таможенном посту МАПП Адлер таможенный контроль прошли более 400 тонн мимозы (акации серебристой), в течение нескольких дней перед праздником в сутки поставляли по 25-50 тонн цветов. Для сравнения, в прошлом году из Абхазии ввезли 240 тонн мимозы.

Как поясняют в ФТС, в этом году теплая погода способствовала более раннему цветочному сезону, который стартовал в конце января. Мимозу везли в Краснодар, Ростов, Москву и другие города России. Также небольшими букетами граждане провозили цветы и для личных целей.

Для транспортировки мимозу упаковывали в коробки и перевозили в условиях низкого температурного режима. Цветочный груз проходил контроль в приоритетном порядке.

А вот пулковские таможенники праздник кому-то испортили, задержав 107 живых омаров, прилетевших вместе с неким гражданином из Эмиратов, но без разрешительных документов на ввоз.

Морские гады были аккуратно упакованы в специальные пенопластовые коробки, обтянутые полиэтиленом.

Гражданин пытался петь, что везет лобстеров для себя, чтобы поселить в своем бассейне (ага, как в анекдоте про «Что такое действительно большая квартира? Это когда в углу неприметно помещается аквариум с бегемотом»). Но потом признался: доставку охлажденных морских деликатесов заказал один из московских ресторанов.

Экспертиза оценила стоимость 66 кило несостоявшихся экзотических питомцев почти в 700 тыс. рублей и даже определила их видовую принадлежность – род Homarinus.

Как сообщает пресс-служба Пулковской таможни, возбуждены два дела об административном правонарушении – по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров) и по ст. 16.3 (несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров).

Фото: ФТС