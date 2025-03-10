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Рекорд по мимозе и перелетные лобстеры
10.03.2025

Рекорд по мимозе и перелетные лобстеры

    • Рекорд по мимозе и перелетные лобстерыРекордные поставки мимозы из Абхазии оформили в преддверии 8 марта сочинские таможенники – как сообщает ФТС в своем телеграм-канале, объемы поставок «золотых» букетов почти вдвое превысили показатели прошлого сезона.

    На таможенном посту МАПП Адлер таможенный контроль прошли более 400 тонн мимозы (акации серебристой), в течение нескольких дней перед праздником в сутки поставляли по 25-50 тонн цветов. Для сравнения, в прошлом году из Абхазии ввезли 240 тонн мимозы.

    Как поясняют в ФТС, в этом году теплая погода способствовала более раннему цветочному сезону, который стартовал в конце января. Мимозу везли в Краснодар, Ростов, Москву и другие города России. Также небольшими букетами граждане провозили цветы и для личных целей.

    Для транспортировки мимозу упаковывали в коробки и перевозили в условиях низкого температурного режима.  Цветочный груз проходил контроль в приоритетном порядке.

    А вот пулковские таможенники праздник кому-то испортили, задержав 107 живых омаров, прилетевших вместе с неким гражданином из Эмиратов, но без разрешительных документов на ввоз.

    Рекорд по мимозе и перелетные лобстерыМорские гады были аккуратно упакованы в специальные пенопластовые коробки, обтянутые полиэтиленом.

    Гражданин пытался петь, что везет лобстеров для себя, чтобы поселить в своем бассейне (ага, как в анекдоте про «Что такое действительно большая квартира? Это когда в углу неприметно помещается аквариум с бегемотом»). Но потом признался: доставку охлажденных морских деликатесов заказал один из московских ресторанов.

    Экспертиза оценила стоимость 66 кило несостоявшихся экзотических питомцев почти в 700 тыс. рублей и даже определила их видовую принадлежность – род Homarinus.

    Как сообщает пресс-служба Пулковской таможни, возбуждены два дела об административном правонарушении – по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров) и по ст. 16.3 (несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров).

    Фото: ФТС


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