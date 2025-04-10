Таможенники проверили в порту Ростов-на-Дону порядка 800 судов

Два млн тонн грузов прошли таможенный контроль в порту Ростова-на-Дону в первом квартале 2025 года. Об этом сообщает в телеграм-канале ФТС. Всего таможенники оформили порядка 800 судов.

Номенклатура вывозимых товаров осталась практически неизменной. Основные направления вывоза товаров из порта Ростова-на-Дону в 2025 году – Турция, Египет, Ливан.

«С начала 2025 года таможенным постом возбуждено 27 дел об АП. Наиболее частое нарушение в этом году – недекларирование табачной продукции (сигарет) членами экипажей», – рассказал начальник таможенного поста Речной порт Ростов-на Дону Владимир Ничипурович.

Также, по его словам, регулярно сотрудники таможенного поста выявляют незадекларированное топливо и запасные части для теплоходов.

Фото: телеграм-канал ФТС