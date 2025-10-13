Кадровые изменения в руководстве Минтранса

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжения о кадровых назначениях в Министерстве транспорта Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба Минтранса, первым заместителем министра транспорта назначен Константин Пашков, ранее занимавший должность заместителя министра. Помимо вопросов кадрового обеспечения, образования, науки и связей с общественностью, первый заместитель министра будет курировать также финансовый блок министерства.

К.Пашков родился 28 августа 1976 года. В 2000 году с отличием окончил Московский государственный медико-стоматологический университет, в 2013 – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по программе подготовки высшего уровня резерва управленческих кадров. Имеет ученую степень доктора медицинских наук. Профессор по специальности «История науки и техники». Профессор Российской академии наук.

За свою карьеру работал начальником пресс-службы Московской железной дороги, а также ОАО «РЖД», трудился в министерстве путей сообщения. С 2005 года поступил на службу в министерство транспорта, в 2011 году стал директором Административного департамента, а в июне 2024 года – заместителем министра транспорта

Валентин Иванов, занимавший должность первого заместителя министра транспорта, назначен заместителем министра. Он продолжит курировать вопросы строительства транспортных объектов в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система». В его зоне ответственности – масштабные инфраструктурные проекты, связанные с реконструкцией аэродромов и прилегающих объектов, модернизацией железнодорожных, морских и речных путей, а также задачи по обустройству пунктов пропуска через государственную границу. Только в 2025 году планируется провести порядка 90 мероприятий по модернизации, техническому оснащению и оборудованию погранпереходов.

В.Иванов родился 30 августа 1979 года. В 2002 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет путей сообщения по специальности «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство», в 2008 году – Северо-Западную академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

В 2002-2007 годах работал в Санкт-Петербургском государственном учреждении «Дирекция транспортного строительства», с 2007 по 2017 годы – в подведомственных Федеральному дорожному агентству учреждениях. В 2018-2019 годах возглавлял Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области. С 20 апреля 2020 года работал заместителем директора Департамента регионального развития и инфраструктуры, далее – заместителем директора Департамента строительства правительства Российской Федерации.

На службу в Минтранс России В.Иванов поступил в 2022 году, с июня 2024 года был первым заместителем министра транспорта.

