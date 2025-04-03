Назначен ВрИО руководителя Ростанснадзора

Председатель Правительства Михаил Мишустин назначил временно исполняющим обязанности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) Виктора Гулина. Как сообщает пресс-служба правительства, соответствующее распоряжение №783-р подписано 2 апреля 2025 года.

С 2019 года и до настоящего времени В.Гулин занимал пост заместителя руководителя Ространснадзора. В целом же на различных должностях он проработал в службе около 17 лет.

Занимавший пост руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктор Басаргин распоряжением Правительства освобождён от этой должности в связи с выходом на пенсию.

Фото: Ространснадзор