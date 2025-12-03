Новый генеральный директор в «СГ-трансе»

Генеральным директором АО «СГ-транс» назначен Сергей Чеканов, ранее занимавший должность первого заместителя генерального директора, сообщили SeaNews в компании.

На новом посту он сфокусируется на реализации стратегии развития компании, ориентированной на дальнейшее усиление позиций на рынке железнодорожных перевозок нефтегазовых грузов и расширение производственных мощностей.

С.Чеканов окончил Белорусский государственный экономический университет (БГЭУ) в 2003 году. Более 15 лет успешно работает на руководящих позициях в стратегически важных секторах промышленности, включая предприятия химической отрасли.

С.Чеканов выразил уверенность, что слаженная командная работа позволит компании выйти на новый уровень производственных и финансовых показателей, подчеркнув, что все обязательства, связанные с обеспечением бесперебойных перевозок продукции ключевых предприятий нефтегазовой и нефтехимической отраслей, будут выполняться.

выбранный курс и при этом искать для себя новые возможности для роста», — отметил Сергей Чеканов.

По его словам, в «СГ-трансе» планируют системно заниматься модернизацией инфраструктуры, расширять спектр услуг по ремонту и обслуживанию подвижного состава, а также повышать операционную эффективность за счет оптимизации процессов и максимального использования собственных мощностей. В целях успешного развития и масштабирования бизнеса предполагается внедрять современные управленческие практики и новые инновационные решения.

Фото: «СГ-транс», Институт повышения квалификации ПРОФЕССИОНАЛ