Назначения в ФТС
01.10.2025

Назначения в ФТС

    • Назначения в ФТСИсполняющий обязанности начальника Калининградской областной таможни Денис Партоменко с 1 октября назначен начальником этой же таможни, сообщает ФТС в своем телеграм-канале.

    Д.Партоменко в таможенных органах с 2005 года. Свой карьерный путь начал в должности инспектора отделения таможенной охраны отдела таможенной охраны и оперативно-дежурной службы Хабаровской таможни.

    Занимал должность начальника таможенных постов Биробиджанской, Хабаровской и Псковской таможен, первого заместителя начальника Псковской таможни, заместителя начальника Калининградской областной таможни.

    Назначения в ФТСИсполняющий обязанности Новосибирской таможни Константин Стародубцев с 1 октября назначен  начальником этой же таможни.

    К.Стародубцев в таможенных органах с 1995 года. Свой карьерный путь начал в должности инспектора грузового отдела Кузбасской таможни Западно-Сибирского таможенного управления.

    Работал по направлению таможенного контроля в Кемеровской таможне. В 2015-2019 годах руководил Читинской таможней, с 2021 года по 2025 год занимал должность начальника Омской таможни. 

    Назначения в ФТСС 1 октября Игорь Кожанов назначен начальником Карельской таможни. В таможенных органах он с 1993 года. Свой карьерный путь начал в должности инспектора грузового отдела Ижевской таможни.

    Руководил отделами экономического направления в Ижевской, Удмуртской таможнях. Входил в руководящий состав Нижегородской, Пермской, Крымской таможен. С 2019 года руководил Кингисеппской таможней. 

    Фото: ФТС


