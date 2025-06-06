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Назначен и.о. первого заместителя начальника Московской таможни
06.06.2025

Назначен и.о. первого заместителя начальника Московской таможни

    • Начальник Северо-Кавказской электронной таможни Андрей Сидорин с 5 июня назначен исполняющим обязанности первого заместителя начальника Московской таможни, сообщила ФТС в своем телеграм-канале.

    А.Сидорин поступил на службу в 1998 году на должность старшего инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 1 Орской таможни. Также руководил Набережночелнинским и Казанским таможенными постами Татарстанской таможни. С июня 2022 года занимал должность начальника Северо-Кавказской электронной таможни.

    Фото: ФТС


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