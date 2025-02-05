Открыт сезон мимозы

На российско-абхазской границе начался сезон мимозы, сообщает ФТС в своем телеграм-канале. Первые в 2025 году «цветочные» декларации поданы в конце января почти на 600 кг мимозы (по науке – акации серебристой).

Мимозу в основном везут в центральный регион. Транспортировку цветов осуществляют в закрытых коробках при низком температурном режиме.

Средства таможенного контроля позволяют проводить таможенные операции без выгрузки товаров, максимально быстро и эффективно, отмечают в ФТС.

Основные поставки мимозы ожидаются в конце февраля и продлятся до первых чисел марта. В прошлом году из Абхазии ввезли 240 тонн «золотых» букетов.

Фото: ФТС