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Назначение в РЖД
05.02.2025

Открыт сезон мимозы

    • Открыт сезон мимозыНа российско-абхазской границе начался сезон мимозы, сообщает ФТС в своем телеграм-канале. Первые в 2025 году «цветочные» декларации поданы в конце января почти на 600 кг мимозы (по науке – акации серебристой).

    Мимозу в основном везут в центральный регион. Транспортировку цветов осуществляют в закрытых коробках при низком температурном режиме.

    Средства таможенного контроля позволяют проводить таможенные операции без выгрузки товаров, максимально быстро и эффективно, отмечают в ФТС.

    Основные поставки мимозы ожидаются в конце февраля и продлятся до первых чисел марта. В прошлом году из Абхазии ввезли 240 тонн «золотых» букетов.

    Фото: ФТС


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