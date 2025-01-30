Поезд с семенами подсолнечника прибыл из Китая на Урал

Поезд с семенами подсолнечника прибыл из Китая на Урал. В 54 контейнерах привезли более 1,2 тыс. тонн китайских семечек, сообщается в телеграм-канале ФТС России.

Всего в 2024 году на Урал импортировали более 30 тыс. тонн семечек на 5 млрд рублей. Пик поставок пришелся на февраль.

В ближайшие два месяца на Урал доставят еще 8 контейнерных поездов из Китая с семенами подсолнечника.

«Груз предназначен для челябинской компании, которая после переработки направит семечки по всей стране, а также на экспорт», – сказал начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Фото: телеграм-канал ФТС России